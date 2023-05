Auto elettriche a basso costo: ecco quali sono i modelli che fanno per voi

Come acquistare un’auto elettrica senza spendere troppo. Quali sono quelle meno care sul mercato. Tutti i costi con e senza ecobonus.

Fino a poco tempo fa parlare di veicoli a zero emissioni equivaleva fare i conti con costi esorbitanti, sicuramente non alla portata di tutte le tasche. Ultimamente, però, in Europa hanno cominciato a farsi largo delle alternative, spesso compatte, ad un prezzo un po’ più onesto. Nella nostra analisi proporremo proprio una carrellata di queste full electric low cost, compreso di indicazione relativa al buono ottenibile con la rottamazione.

Partiamo dalla nuova Dacia Spring. La potenza non è il suo forte, avendo solo 45 cv, mentre l’autonomia dichiarata in città è di 180 km. La meno cara è la versione Essential, priva di caricatore rapido in corrente continua, con i suoi 21.450 euro. Qualche dotazione in più è offerta dalla Cargo, disponibile a partire da 21.550 euro, e dalla Business da 21.700 euro. Per l’allestimento base, con gli incentivi statali si riesce a scendere a 18.450 euro. Se si rottama l’usato da Euro 0 ad Euro 4 si arriva addirittura a 16.450 euro.

Auto elettriche, quali sono le più economiche

Tra le proposte interessanti figura la Dr 1.0 Ev del gruppo DR Automobiles. Qui il propulsore è da 61 cv per una coppia massima di 150 Nm. La trazione è posteriore. La batteria da 31 kWh e l’autonomia va da 210 km fino a 294 km in città. Full optional viene 25.900 euro. Con il bonus 21.900 euro. E se si restituisce il vecchio mezzo 19.900 euro.

La Renault Twingo Electric, a trazione posteriore ed equipaggiata con un’unità motrice da 82 Cv permette 190 km circa di autonomia. La versione Authentic parte da 23.050 euro. Grazie all’Ecobonus ci si abbassa a 20.050 euro. E scegliendo la rottamazione si scivola a 18.050 euro.

La Smart EQ fortwo gettonatissima in Italia, è dotata di 82 cv e trazione alle ruote posteriori. Lo spunto massimo è di 130 km/h, con la possibilità di giungere a 100 km/h da fermi in 11,6 secondi. Per quanto concerne l’autonomia si toccano i 135 km. Per l’allestimento Pure il prezzo parte da 25.210 euro. Con l’incentivo si cala a 22.210 euro e a 20.210 euro se si rottama.

La Opel Corsa-e 100 kW E-Edition ha un propulsore elettrico da 136 cv e 260 Nm di coppia. Vanta una batteria da 50 kWh, capace di offrire 300 km di autonomia. Grazie ad una recente promozione studiata dal brand tedesco del gruppo Stellantis la si può portare a casa con 26.500 euro. Con il bonus a 23.500 euro. Dando indietro l’usato a 21.500 euro.

Rinnovata nel 2018 la Nissan Leaf presenta un motore da 150 cv e 320 Nm di coppia. La batteria da 30 kWh garantisce ben 380 km di durata. Se si acquista la vettura nipponica nell’allestimento Acenta da 40 kWh si pagano 28.250 euro. Con l’agevolazione 25.250 euro e 23.250 con la rottamazione.

Tra le economiche, c’è anche un’italiana

La Renault Zoe R110 in promozione nella versione Equilibre è offerta a partire da 28.250 euro. Gli incentivi garantiscono cinquemila euro di sconto con la restituzione del vecchio ante Euro 5. Senza scambio, la cifra scende di tremila euro.

La nuova Fiat 500 elettrica è spinta da 95 Cv e alimentata da un pacco batterie da 23,7 kWh, per un’autonomia di 190 km di autonomia. Il prezzo parte da 29.950 euro, per calare a 26.950 con il buono e a 24.950 euro rottamando l’usato.

Grazie ai suoi 429 cm di lunghezza la MG4 Electric si colloca tra i SUV urbani del segmento B e quelli compatti del C. Il motore è da 170 a trazione posteriore. Con una batteria da 51 kWh per una durata di 350 km. Il costo è di 30.790 euro. Si va invece a 27.790 euro con l’Ecobonus e a 25.990 euro con il ritiro dell’usato.

Chiudiamo con la Peugeot e-208 da 136 Cv e 250 Nm di coppia, con batteria da 50 KWh per 340 km di autonomia, è disponibile sul mercato in promozione nell’allestimento Active Pack da 30.880 euro. Con l’incentivo la somma si abbassa a 27.880 euro. Poi al contrario si rottama di arriva a 25.880 euro.