Bezzecchi, assist a Valentino Rossi: prende forma un nuovo progetto con Ducati?

Il team Mooney VR46 sta facendo faville nel 2023. La squadra di Valentino Rossi precede il team ufficiale e vi sarebbe una importante possibilità all’orizzonte.

Marco Bezzecchi è il nuovo volto della MotoGP. Arrivato in top class un po’ in sordina, non avendo mai vinto un titolo mondiale nelle classi minori, è riuscito a collezionare grandi soddisfazione già dalla sua prima annata. Nel 2022 ha conteso il riconoscimento di rookie dell’anno con tutti gli altri debuttanti della categoria, ottenendo il primo podio in MotoGP ad Assen.

Il centauro aveva al massimo concluso al terzo posto della graduatoria in Moto3 nel 2018 e in Moto2 nel 2021. Valentino Rossi ha scommesso sulle abilità del giovane classe 1998, promuovendolo nel team Mooney VR46 al fianco di Luca Marini. Il fratello minore di Vale ha avuto molte più difficoltà di adattamento in sella alla Desmosedici, trovando il gusto del podio solo in due occasioni nel 2023.

Il Bez, come è conosciuto nel Paddock, ha dimostrato di essere un talento cristallino, collezionando 120 punti nella sua prima annata in MotoGP. Nel 2023 sta strappando applausi, proprio come aveva fatto Bastianini in sella alla Ducati del team Gresini l’anno precedente. Marco ha già messo a referto due prime posizioni, in Argentina e Francia, celebrando anche una P1 nella Sprint Race di Assen.

Le performance sono figlie di una gestione accurata delle mescole. Marco è molto forte nel corpo a corpo. Non avverte la pressione, sebbene sia uno dei principali competitor del campione del mondo Bagnaia e, soprattutto, ha un carattere che ricorda quello del suo maestro. Marco e Valentino Rossi si sono conosciuti tanti anni fa ed è subito scattato un feeling speciale. Il Dottore si è rispecchiato nella personalità divertente da autentico romagnolo del Bez, sebbene la strada verso la gloria suprema sia ancora molto lunga.

Bezzecchi, messaggio diretto a Valentino Rossi

Cosa potrebbe desiderare di più Marco Bezzecchi? E’ semplice, una Ducati Desmosedici ufficiale. Nel team VR46 c’è una atmosfera splendida. Il centauro di Rimini vorrebbe continuare a gareggiare per il Dottore, ma con un pacchetto diverso. L’ing. Dall’Igna ha confermato che Bezzecchi meriterebbe una moto ufficiale nel 2024. Ciò vorrebbe dire due cose: un passaggio in un altro team della casa di Borgo Panigale oppure la garanzia di una GP24 nel team Mooney VR46.

In questa annata il romagnolo sta facendo faville sulla GP22, mettendo in serie difficoltà in qualche circostanza persino i piloti ufficiali della Ducati. A Sky Marco ha confessato che sta veramente alla grande nel team attuale: “I miei ragazzi sono la chiave, senza di loro non penso che riuscirei a fare certe gare, quindi per me sarebbe un sogno avere una moto ufficiale in questo team“.

Per Valentino Rossi sarebbe il massimo. In questa fase è diventato chiaro che il Dottore vorrà proseguire con la Ducati anche in futuro, ma la prospettiva di farlo con una Desmosedici ufficiale farebbe la differenza. Del resto i tecnici e i meccanici hanno già dimostrato di poter fare il massimo. Le altre squadra non farebbero i salti di gioia, ma per il Bez sarebbe la svolta.