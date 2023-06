Sainz prima guida in Ferrari? Le sue parole lasciano tutti di stucco

Carlos Sainz continua a pensare di poter vincere gare e titoli mondiali, ed in un’intervista si è dimostrato molto determinato.

Se c’è un pilota che fa della costanza di rendimento il proprio punto forte, quello è Carlos Sainz, che sta vivendo una stagione senza particolari acuti, ma che alla fine di tutto, è l’alfiere di casa Ferrari che è più avanti in classifica. Lo spagnolo è a quota 68 punti e, con il quinto posto di Montreal, ha scavalcato la Mercedes di George Russell, anche se coloro che lo precedono sono ben lontani in graduatori generale.

Charles Leclerc è a -14 dal madrileno, in una stagione per lui nerissima sino a questo punto. Parlando proprio di acuti, da questo punto di vista è stato il monegasco a primeggiare, visto che l’unico podio lo ha ottenuto lui con il terzo posto di Baku, dove ha conquistato anche una doppia pole position, valida per la Sprint Race del sabato e per la gara di domenica.

Sainz non è mai salito sul podio, e spera di potersi presto riscattare, a cominciare dal Gran Premio d’Austria di domenica prossima. Da queste parti, fu costretto al ritiro lo scorso anno, a causa dell’ennesima esplosione della power unit del Cavallino, avvenuta mentre stava sverniciando la Red Bull di Max Verstappen, cosa che avrebbe regalato una grande doppietta alla Scuderia modenese.

Carlitos ha un contratto con la Ferrari che è valido sino alla fine del 2024, esattamente come Leclerc, e tra poco sarà lecito iniziare a parlare del futuro di entrambi i piloti. Il figlio del due volte campione del mondo rally, nelle ultime ore, ha detto la sua sulla questione, puntualizzando alcuni aspetti che confermano la sua volontà di lottare per le posizioni che più contano.

Sainz, ecco cosa ha detto sul suo futuro in Ferrari

Carlos Sainz ha concesso una lunga intervista a “Motorsport.com“, affrontando il tema del futuro in Ferrari, confermando che la sua volontà è quella di restare a Maranello, ma non certo per ricoprire il ruolo della seconda guida. Lo spagnolo vuole vincere e stupire, anche se per ora, con la poco competitiva SF-23, tutto ciò non gli è possibile.

Ecco le sue parole: “Devo essere onesto, a me non piace iniziare una stagione con una squadra sapendo che si tratta del mio ultimo anno di contratto. Mi è già capitato ai tempi della Red Bull e della Renault, ed è proprio per questo che nel corso del prossimo inverno, la mia priorità sarà quella di chiarire la mia posizione all’interno della squadra. L’obiettivo principale è quello di vincere con la Ferrari. Se ciò non dovesse essere fattibile, non avrò altre scelte che guardare altrove“.

Sainz è uno che non ha peli sulla lingua, dimostrandolo anche in questa occasione. Carlitos sa di avere un grande potenziale, ma c’è da dire che sino ad oggi, ha commesso troppi errori, e nelle situazioni in cui c’era bisogno di lui è quasi sempre mancato. La seconda parte del 2023 sarà un esame importante in un futuro che andrà presto definito.