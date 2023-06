Automobile distrugge il supermercato: cosa ha combinato l’ex giocatore della Premier?

Un giocatore di Premier League in passato si è reso protagonista di un clamoroso incidente, schiantandosi contro un supermercato.

Nella maggior parte dei casi quando si va al supermercato per fare la spesa si deve lasciare la propria macchina parcheggiata al di fuori del negozio. Questa è la normalità, ma a quanto pare il cannoniere che ha giocato tanti anni in Premier League Danny Graham non era pienamente al corrente di questa notizia.

Il giocatore è stato uno dei più apprezzati per diversi anni tra le squadre di secondo piano in Premier e quelle di primo livello in Championship. Attaccante inglese molto forte fisicamente, ha fatto soprattutto del gioco aereo uno dei suoi punti di forza, grazie ai suoi 185 cm.

In età giovanile in molti lo ritenevano anche un possibile giocatore adatto per la nazionale inglese, infatti debuttò in Under 21 nel 2005 giocando contro la Russia. Non riuscì mai a compiere il definitivo salto di qualità, ma il ragazzo dimostrò comunque le proprie doti in campo.

Il suo anno di grazie fu la stagione 2010-11 quando giocava con la maglia del Watford. Giocava in Championship e divenne capocannoniere della seconda divisione inglese andando in gol per ben 24 volte.

Questo gli permise così di essere promosso in Premier League. Anche nella sua prima annata tra i grandi, vestendo la maglia dei gallesi dello Swansea, andò molto bene. Per lui infatti arrivarono ben 12 reti, ma da lì in poi iniziò la sua fase calante.

Tante stagioni con squadre di secondo piano come Sunderland, Hull City, Middlesbrough prima di belle annate con il Blackburn tra la Championship e la League One. Il problema è che dopo aver concluso la carriera nel 2021 fece parlare di sé per un clamoroso episodio.

Graham distrugge la Land Rover: rompe un supermercato

Quel giorno Danny Graham si trovava nella cittadina di Durham, nel Nord dell’Inghilterra e stava guidando la sua Land Rover. Come viene riportato dal “The Sun”, purtroppo le sue condizioni non era assolutamente idonee per guidare.

Nonostante in Inghilterra siano molto più permissivi rispetto all’Italia, il limite è di 0,8 mg nel sangue, Graham soffiò nel palloncino facendo segnare ben 2,3 mg di alcol nel sangue. Per questo motivo non era assolutamente in grado di guidare ed ecco come mai la sua auto si schiantò contro un supermercato.

I danni furono davvero molto ingenti valutati complessivamente per un totale di ben 5000 Sterline. A peggiorare ancora di più la situazione va ricordato come il negozio dovette chiudere in seguito ai lavori di ristrutturazione. Per questo Graham pagò altre 32 mila Sterline per il risarcimento.

Oltre alla sanzione pecuniaria, sanzionarono Graham anche a livello amministrativo. Gli vietarono di bere alcol per 90 giorni e soprattutto dovette svolgere complessivamente 180 ore di lavoro socialmente utile da redistribuire in un anno. L’unica bella notizia di questa storia è che dopo questo brutto incidente nessuno si è fatto male, il che fu un vero miracolo, dato che c’erano persone dentro al negozio.