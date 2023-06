Che macchina ha Leonardo Di Caprio? E’ un bolide velocissimo

L’attore americano, Leonardo di Caprio, è tra i più amati di Hollywood. Le sue interpretazioni straordinarie gli hanno garantito guadagni da capogiro. Ecco la sua auto preferita.

Leonardo di Caprio è riuscito a tenere incollati sul grande schermo diverse generazioni di cinefili. Nel 1997 è diventato un sex symbol, recitando il ruolo di Jack Dawson nella pellicola Titanic di James Cameron. Insieme a Kate Winslet, il nativo di Los Angeles fece ammattire mezzo mondo con una interpretazione brillante. La coppia divenne famosa, dopo il lancio del film, ritrovandosi anche in altri ruoli.

Di Caprio, infatti, ha lavorato con registi come Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam Raimi, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino e, last but not least, Martin Scorsese, vero punto di riferimento della carriera cinematografica di Leo. Dopo tanti anni di duro lavoro, l’attore ha vinto l’Oscar nel ruolo di Hugh Glass in Revenant – Redivivo di Iñárritu.

Una vera e propria maledizione sembrava aleggiare intorno alla figura dell’americano, nominato in ben sette candidature all’agognata statuina d’oro. Nel corso della sua vita ha conquistato con merito tre Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, un premio BAFTA e due Critics Choice Awards. Oggi Di Caprio è diventato anche un produttore e uno sceneggiatore di successo.

La sua fama non è riconducibile, esclusivamente, ai film. Nel corso della sua vita, infatti, ha scelto di avere un forte impatto nelle vesti di ambientalista. Nel 2014 è stato nominato Messaggero della Pace dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, mentre nel 2016 è stato scelto dal Time tra le icone mondiali e tra le 100 persone più influenti del pianeta.

L’auto preferita da Leonardo di Caprio

Un personaggio così importante non avrebbe mai potuto guidare un’auto banale. Forse, dall’anticipazione sulle sue battaglie ambientaliste, avrete intuito che l’americano è diventato un convinto sostenitore delle auto elettriche. In più di una occasione è stato paparazzato anche al fianco del fondatore della serie elettrica Formula E, Alejandro Agag.

L’attore protagonista di The Wolf of Wall Street, Inception e The Departed ha voluto, fortemente, una vetture “green” che potesse creare un forte impatto. L’acquisto di una Fisker Karma, sportivissima EV, ha fatto molto parlare in passato. Nata in concorrenza con i modelli di punta della Tesla la vettura non ha avuto il medesimo successo. L’auto venne svelata al Salone dell’automobile di Detroit nel gennaio del 2008, ma la produzione è cominciata in Finlandia nel 2011.

L’auto diede subito molti problemi ai privilegiati acquirenti, portando a diversi richiami delle autovetture prodotte per difetti nel montaggio degli accumulatori. L’azienda ha chiuso nel 2013, finendo nelle mani della azienda cinese Wanxiang. Con il nome Karma Revero, nel 2017, l’auto ha ripreso la produzione, puntando su due motori elettrici A123 con celle al litio al nanofosfato da 20 chilowattora posizionati nella sezione posteriore e di un generatore a benzina dalla cilindrata di 2.0 litri, sovralimentato da 260 CV.

L’autonomia totale si aggira sui 480 km. Lo 0 a 100 km/h è coperto in 7,9 secondi, mentre la top speed intorno ai 200 km/h. Telaio in alluminio e tecnologia all’avanguardia con un sistema a bordo con pannello interattivo, comandi elettrici e chiave wireless.