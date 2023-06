Dove prenotare un viaggio economico? Ecco la guida completa

Viaggiare è una esigenza che la maggior parte degli essere umani avverte. Le nuove generazioni sognano di spostarsi sempre più, ma vivere una esperienza di viaggio low cost non è più così semplice.

C’era una volta il mondo prima della pandemia da Covid-19. I voli costavano poche decine di euro, le compagnie aeree non erano in crisi come oggi e l’inflazione non era galoppante. Negli ultimi 3 anni gli scenari sono, totalmente, cambiati con il Coronavirus e, in seguito, con l’invasione russa in Ucraina. Il mondo da allora è stato stravolto sul piano dei prezzi.

E’ diventato sempre più complesso trovare delle offerte valide. Tutti, dovendo recuperare ingenti somme di denaro, hanno iniziato a rincarare i prezzi. Dai trasporti ai ristoranti, passando per gli eventi principali delle località più gettonate. Nelle nostre precedenti guide di viaggio vi abbiamo segnalato tutte le informazioni utili per raggiungere mete in cui si svolgono le tappe di Formula e MotoGP.

I preventivi, ticket a parte, erano sempre molto elevati. Qualora non fosse interessati a visitare determinati luoghi durante la stagione calda degli eventi motoristici, è sempre importante porre l’attenzione su svariati portali che tentano di vendere il volo aereo o il pacchetto vacanza al minor prezzo possibile. Occorre porre la massima attenzione sulle offerte perché non sempre risultano così vantaggiose come sembrano.

Ecco come prenotare viaggi economici

Prima di tutto vi suggeriamo di entrare in incognito sui vostri motori di ricerca perché dopo svariate ricerche troverete degli itinerari “preimpostati” che non sempre vi faranno risultare la migliore offerta possibile. Se, tramite i cookies, l’algoritmo ha salvato che sei interessato ad un determinato acquisto, ad una determinata ora della giornata, a quel punto risulterà un altro tariffario.

Ciò vale per una prenotazione di un volo, di un biglietto del treno etc. Una volta valutata la miglior offerta possibile è il momento di fare un confronto tra più competitor per ottenere il prezzo più basso. Se non avete ferie prestabilite e potete scegliere il giorno più economico per volare, è sempre meglio muoversi con largo anticipo.

Le compagnie aeree, ad esempio, hanno un numero limitato di biglietti in offerta. Superato il quale i tariffari sono molto elevati. Su Airdare Watchdog, Skyscanner e Secret Flying potrete approfittare di offerte lampo. Le compagnie low-cost, nonostante non siano più economiche come un tempo, sono comunque più alla portata di quelle di bandiera. EasyJet, Ryanair, Vueling, Wizz Air e tante altre sono tra le più gettonate.

Il consiglio è viaggiare con un solo bagaglio di piccole dimensioni che potete portare con voi. Bagagli in stiva rappresentano un coto extra. Fare più scali agevola non poco sul prezzo finale. Per completare un viaggio fai da te a basso costo ti consigliamo di fare un confronto con le offerte dei principali portali di alloggi, in primis booking, ma anche Expedia, Hostelworld e Trivago.

Con Tripadvisor troverete tutti i feedback possibili su B&b, alberghi, villaggi etc. Last minute, inoltre, rappresenta un ottimo strumento per approfittare di sconti speciali. Passo dopo passo potrete costruite il vostro viaggio ideale, sulla base delle vostre preferenze ed esigenze. Cosa aspettate? Iniziate a preparare la valigia.