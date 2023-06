Marquez, altra brutta tegola: si fa largo un guaio enorme

La gara del Sachsenring ha messo in mostra un Ducati ancor più forte delle attese ed un Marc Marquez in crisi nera. L’ultimo problema fisico non lo può rasserenare.

Il settimo round della MotoGP ha decretato l’ennesimo trionfo di un pilota in sella ad una Desmosedici. Stavolta a gioire non è stato Pecco Bagnaia o Marco Bezzecchi ma lo spagnolo del team Pramac, Jorge Martin. E’ sembrato quasi un passaggio di consegne da un iberico all’altro. Marc Marquez non è più il “Kaiser” della Germania.

In passato al Sachsenring non c’era mai stata storia. Il catalano ha sempre e solo dominato, senza particolari patemi. Stavolta di problemi ne ha avuto tantissimi MM93, a partire dalle prove libere sino al ritiro definitivo dall’appuntamento domenicale. Tra lo spagnolo e la Honda si è arrivato allo strappo totale. Che i presupposti fossero sbagliati lo si era capito già dalle prime battute del mondiale. Marc si era lamentato tantissimo della sua Honda RC213V.

Il Cabroncito ha fatto faville nel corso della sua carriera, ma la stella si è ecclissata. A prescindere dai problemi tecnici della moto, vi è una difficoltà psicologica nell’approccio alla competizione. Tantissime cadute negli ultimi tempi lo hanno privato della possibilità di lottare per vittorie e traguardi importanti. Oggi Marquez non è più quello di un tempo. Tutto è nato dall’infortunio all’omero destro di Jerez de la Frontera nel 2020 e da allora è piombato in un tunnel.

Non è il solo che si è fatto male. Mir e Rins sono finiti in ospedale. L’approccio di Marquez non è e non sarà mai conservativo. Del resto il suo stile è sempre quello di puntare ad estrarre il massimo potenziale dalla moto, a costo di farsi male. In Germania si è rialzato dopo ogni caduta fino alla resa definitiva della domenica mattina.

Nel Warm up ha gettato la spugna, in una tappa che in teoria sarebbe dovuta essere positivissima per la casa di Tokyo. Dubitiamo che dopo il gesto plateale del dito medio alzato, Marquez sia ancora il pupillo della Honda. Qualcosa si è rotto definitivamente, anche perché lo spagnolo è stanco di soffrire in sella alla sua moto. Quest’ultima, una volta era costruita ad immagine e somiglianza del trentenne, oggi sembra un bolide impazzito, incapace di essere guidata ad alti livelli senza rischi.

Un nuovo problema per Marc Marquez

Lo spagnolo ha ammesso a DAZN che è stata una sua decisione non correre domenica scorsa. Dopo quattro o cinque cadute, non si è sentito di gareggiare. “Ho deciso di calmarmi e in Olanda di più. Non mi sento pronto. Ho tanti colpi al corpo, alla caviglia, una piccola frattura…”, ha annunciato il centauro della Honda. Ai suoi follower preoccupati ha messo in mostra le ferite dopo l’appuntamento in Germania.

Il centauro della Honda si è sottoposto ad un trattamento di magnetoterapia sulla caviglia destra martoriata. Le immagini parlano chiaro e sono anche forti. Nel video in basso, mostrato sul canale ufficiale AS, è emerso in modo eloquente il guaio alla caviglia.

Il gonfiore è impressionante ed è tempo per Marc di prendere anche importanti decisioni in merito al suo futuro professionale. Il suo contratto scadrà al termine del 2024, ma vi sono tutti i presupposti per un divorzio anticipato a fine anno.