Che lavoro fa Jorge Lorenzo? Lo spagnolo si diverte alla grande

L’ex centauro della Yamaha, Jorge Lorenzo, è stato autore di una carriera eccezionale. Ha messo da parte una grande quantità di milioni per vivere la vita da sogno attuale.

I successi dello spagnolo Jorge Lorenzo sono stati offuscati solo per l’esplosione del connazionale Marc Marquez. Il maiorchino può fregiarsi di aver battuto i più grandi centauri della sua generazione, da Valentino Rossi, teammate scomodissimo in Yamaha, i rider della Honda Pedrosa e Marquez, e anche uno straordinario Casey Stoner.

Nonostante fosse arrivato nella squadra di Iwata in un momento in cui il Dottore era nel suo massimo splendore, Lorenzo debuttò in top classe senza particolari timori reverenziali. Forse il suo segreto fu proprio quello di non temere nessuno. I primi anni dovette piegarsi all’esperienza del #46, ma nel 2010 diede una grande lezione al nove volte iridato. Due anni dopo riuscì a spuntarla su un magnifico Dani Pedrosa, autore di una super stagione.

Nel 2013, anno del debutto di Marc Marquez, perse un Mondiale per 4 punti. La sfida tra i due fu totale, ma poi il maiorchino si rifece con gli interessi nell’accesissimo mondiale 2015. In quel caso l’alleanza con Marc Marquez gli tornò a favore nel testa a testa con Valentino Rossi. Quest’ultimo fece valere tutta la sua esperienza per gestire al meglio la seconda parte di stagione.

Jorge, però, terminò in crescendo l’annata, approfittando del “litigio” tra Marc Marquez e il centauro di Tavullia. In Malesia il fallo di reazione del #46 diede la chance del quinto mondiale della sua carriera. A Valencia, infatti, vinse il GP scortato da Marquez che decise di non attaccarlo e dopo i trionfi nella classe di mezzo, JL99 festeggiò anche il terzo trionfo in MotoGP.

Le scelte di vita di Jorge Lorenzo

Il maiorchino, dopo aver fatto la storia in Yamaha, decise di passare alla Ducati per un biennio con luci e ombre, mentre nella sua ultima annata in Honda non trovò nemmeno un risultato positivo. Sulla Desmosedici riuscì a vincere 3 gare nel 2018, mentre nel 2019, da compagno di squadra di Marquez, prese paga, non entrando mai la top 10. Falcidiato dagli infortuni, il pilota spagnolo decise di appendere il casco al chiodo.

Dopo due titoli consecutivi nel 2006 e nel 2007 sull’Aprilia del team Fortuna, il maiorchino si è aggiudicato in Yamaha tre mondiali, nel 2010, nel 2012 e nel 2015. Jorge Lorenzo ha detto addio alla MotoGP, ma ha proseguito la sua carriera nel Motorsport, lanciandosi con dedizione nella Porsche Super Cup. Non è l’unico ex centauro della MotoGP ad essersi dedicato alle sfide su quattro ruote. Anche Valentino Rossi e Dani Pedrosa si sono divertiti, rispettivamente, nel campionato Fanatec GT e nel monomarca Lamborghini. I risultati non sono stati esaltanti.

Jorge nel 2023 corre nel team Huber Racing, iscrivendosi all’intera stagione della Supercup, mentre con la squadra Q8 Hi-Perform continua nella serie italiana. Legandosi ad un marchio prestigioso come Porsche, l’ex centauro della Yamaha potrebbe avere anche in programma un grande salto alla 24 Ore di Le Mans. Lorenzo, quando non è impegnato in pista, si gode la vita, viaggiando tantissimo e presenziando a numerosi eventi.