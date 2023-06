Bagnaia sull’incidente tra Marquez e Zarco: il suo parere stupisce tutti

Pecco Bagnaia ha chiuso al quarto posto le prove libere del Gran Premio di Germania, con una Ducati che vola. Ecco le sue parole.

Nel venerdì di prove libere del Gran Premio di Germania è successo davvero di tutto, ma l’unica certezza è che la Ducati è sempre la moto da battere. Al comando c’è Marco Bezzecchi, che ha fermato il cronometro sull’1’20”271, staccando di soli 40 millesimi Jorge Martin, con Pecco Bagnaia al quarto posto in 1’20”371.

Davanti a lui si è infilato un ottimo Aleix Espargarò, con un’Aprilia che è apparsa in leggera ripresa dopo tante gare difficili per la casa di Noale. La pista tedesca non è di certo la migliore per le caratteristiche della Ducati, ma questa moto, ormai, sembra davvero non avere più punti deboli, ed anche qui si è presa i galloni di grande favorita.

Di certo, non sono mancati i momenti difficili, con le due Ducati del Gresini Racing che sono finite per le terre con Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez, ma il rischio più grosso se lo è preso Johann Zarco sulla Pramac, che è stato preso in pieno dalla Honda di Marc Marquez nel finale.

In generale, è stato un venerdì ricco di cadute ed errori, con i rider che si sono lamentati molto della gomma Dura, che proprio non riesce a garantire il grip necessario. Bagnaia, dal canto suo, ha iniziato come al solito leggermente in sordina, ma ormai ci ha abituato a partire tranquillo al venerdì per poi scatenarsi nel proseguimento del week-end.

Il campione del mondo in carica deve comunque far attenzione ai suoi inseguitori, ovvero Bezzecchi e Martin, che sembrano in gran forma su questa pista. Il “Bez” ha anche dichiarato che non si sente ancora al top a livello di passo e che c’è tanto da tirare fuori, il che ci fa capire che possiamo attenderci una sfida davvero serrata. Pecco non può ancora dormire sonni tranquilli, perché la concorrenza è molto agguerrita.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo le prove libere

Pecco Bagnaia ha conquistato una grande pole position qui lo scorso anno, ma non riuscì a sfruttarla a causa della caduta che gli costò il ritiro al secondo giro. La Ducati, da queste parti, non piazza il colpaccio dal 2008 con Casey Stoner, ma il campione del mondo ha un’ottima possibilità per riscrivere le statistiche.

Ecco le sue parole alla stampa a fine giornata: “Lo scorso anno fu un ottimo week-end sul fronte delle performance, anche se sappiamo come è finita la gara. Per ora, non mi sento ancora a mio agio come 12 mesi fa, dobbiamo trovare qualcosa. Sono successe tante cose oggi, l’importante è aver fatto dei passi in avanti durante la giornata“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “In mattinata facevo fatica, poi è stato importante il cambiamento della gomma posteriore, lì abbiamo iniziato a migliorare. Il time attack è andato comunque bene, quindi si può dire che è stata una buona giornata. L’incidente tra Marquez e Zarco? Credo sia stata solo sfortuna, sono cose che possono succedere, non si poteva evitare a mio modo di vedere“.