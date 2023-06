Il viaggio in Ferrari si ferma contro la fermata dell’autobus: paura per il noto calciatore

Brutto incidente con la sua Ferrari per un noto calciatore che ha distrutto la sua supercar finendo contro la fermata dell’autobus.

In tante occasioni abbiamo visto dei calciatori guidare una splendida Ferrari. Si sa che il Cavallino Rampante è una di quelle auto che non può davvero essere ignorata e che soprattutto ha un fascino unico.

Tra le sue versioni indubbiamente più conosciute e rinomate vi è la Ferrari 458, un modello che ha un prezzo di partenza addirittura di 206 mila Euro. Questo costo è facilmente spiegabile, infatti si tratta di un veicolo con un motore da sogno.

Il suo V8 da 4500 di cilindrata è potenziato dalla presenza di ben 605 cavalli e in questo modo ha la possibilità di poter toccare un picco massimo di ben 320 km/h. Numeri eccezionali che devono essere anche abbinati a un’accelerazione che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi.

La Ferrari 458 è stata migliorata sempre di più nel corso degli anni con una serie di generazioni che hanno saputo differenziarsi. Nel 2015 era la Speciale A ad aver fatto parlare di sé, con un gioiellino che aveva incantato anche Martin Caceres.

L’uruguaiano era allora un giocatore della Juventus e forse non era stata ancora digerita a dovere l’amara sconfitta in finale di Champions League a giugno contro il Barcellona. Il sudamericano infatti a settembre del 2015 è stato protagonista di uno degli incidenti più incredibili che siano mai capitati.

Caceres si schianta contro la fermata dell’autobus: cosa è successo?

Le ricostruzioni riportate da Tuttosport parlano di un Martin Caceres che in una notte di settembre si trovava in giro per le strade di Torino. La serata era andata per il verso giusto, ma purtroppo il gomito era stato alzato un po’ troppe volte.

Non è dunque la migliore delle condizioni per poter guidare una vettura così potente come la Ferrari 458 e questo ha causato così uno schianto contro una piazzola adibita alla fermata degli autobus a Corso Nizza. Le condizioni della sua Ferrari erano tutt’altro che positive, infatti il suo musetto anteriore era completamente distrutto.

A quel punto è dovuta intervenire la Polizia Locale di Torino e la cosa più logica da fare in quel momento era un alcol test. Il risultato finale ha dimostrato come Caceres avesse bevuto eccessivamente rivelando così un valore superiore rispetto allo 0,5.

Non ci è dato sapere quanto fosse effettivamente fuori dal limite consentito, ma il risultato positivo basta per aver fatto scattare una multa di 531 Euro e una decurtazione di 10 punti dalla patente. Dunque per Caceres la serata piacevole si è conclusa nel peggiore dei modi e la Ferrari 458 è andata distrutta.