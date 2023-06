BYD arriva in Italia: ecco i primi modelli del costruttore cinese

A sancire il debutto nel nostro paese saranno il SUV compatto BYD Atto 3 e la berlina BYD Han. Motori elettrici e tanta tecnologia.

Il costruttore cinese BYD (Build Your Dreams), leader globale nella vendita delle auto elettriche e nella produzione di veicoli elettrificati, arriva ufficialmente in Italia con il lancio di due modelli 100% zero emissioni.

A livello mondiale BYD Auto è a tutti gli effetti un colosso, come dimostrano i 1.868.543 nuovi veicoli, compresi quelli 100% elettrici e ibridi plug-in, immatricolati nel solo anno 2022. In Europa il debutto di BYD risale al 1998, e la sua presenza si è via via capillarizzata fino ad essere protagonista, oggi, sui mercati di Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio.

In questo 2023, oltre al debutto in Italia, BYD ha già aperto le sue prime filiali nel Regno Unito in Spagna e in Irlanda.

BYD: componenti progettate e realizzate in casa

BYD si contraddistingue per essere l’unico produttore automobilistico che progetta e produce il sistema completo di motori elettrici, batterie, trasmissioni elettrificate, unità di controllo e semiconduttori. Il suo obiettivo è quello di fornire soluzioni sicure, riducendo l’inquinamento di emissioni di anidride carbonica e fronteggiando il problema del cambiamento climatico.

Nel 2008, BYD fu il primo costruttore al mondo a lanciare il primo modello ibrido plug-in di serie in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra. Come detto in apertura, BYD sbarca ufficialmente in Italia con due vetture molto interessanti: Atto 3 e Han.

Atto 3: SUV compatto da 204 CV elettrici

Il primo è un SUV urbano, pratico, versatile ma anche dalla vocazione dinamica. BYD Atto 3 è equipaggiata con un motore elettrico da 204 CV e 310 Nm di coppia, alimentato dall’innovativa batteria Blade Battery, in questo caso con una capacità complessiva di 60,5 kWh, che garantisce un livello altissimo di efficienza con un consumo medio di 15,6 kWh/100 km nel ciclo combinato. L’autonomia arriva fino a 565 km nel ciclo urbano e 420 km nel ciclo combinato (WLTP).

Atto 3 è anche il primo SUV costruito e sviluppato sulla piattaforma e-Platform 3.0 di produzione di BYD. La caratteristica di questa piattaforma è innanzitutto quella integrare la batteria nel telaio, garantendo grande rigidità strutturale e sicurezza in caso d’impatto. La Platform 3.0 permette anche di beneficiare di un baricentro abbassato, aumentando il dinamismo e riducendo il peso complessivo della vettura.

BYD Han: ammiraglia da 517 CV all’insegna dell’eleganza

La seconda vettura che sancirà il debutto sul mercato italiano di BYD è invece una classica berlina, elegante e con alcuni elementi stilistici e tecnologici tipici del segmento premium. La BYD Han è equipaggiata da due motori elettrici che sviluppano una potenza combinata di 517 CV, e il suo sistema di trazione integrale le permette di mantenere la giusta stabilità in qualsiasi contesto.

Autentica ammiraglia della gamma BYD per il mercato europeo, la Han è una vettura in grado di combinare comfort, prestazioni e un’impressionante dotazione di serie.

Forme accattivanti e moderne, alcuni elementi come le maniglie delle porte a filo le permettono di raggiungere anche un’efficienza aerodinamica di primo livello, con un Cx di 0,23.

Gli interni sono all’insegna del lusso, con rivestimenti in pelle Nappa traforata e una plancia in pelle nera. Per le sedute posteriori è disponibile uno schermo multimediale da 7 pollici integrato nel poggiatesta centrale, per gestire in autonomia la climatizzazione ed azionare il tetto apribile panoramico.

Anche BYD Han viene equipaggiata da batteria Blade che le permette di raggiungere un’autonomia complessiva di 662 km nel ciclo urbano e 521 km in quello combinato.

Rete vendita e gamma prenderanno sempre più forma nei prossimi mesi

Questi i primi due modelli che BYD porterà in Italia e che, nello specifico, saranno protagonisti nei prossimi mesi nelle nuove concessionarie che il marchio cinese aprirà nel nostro paese.

A tal proposito, BYD si è affidata a tre dei più importanti network di vendita presenti nel Nord Italia. Autotorino, Barchetti ed Intergea, con punti vendita che da qui a luglio verranno dislocati in ben undici, diversi, capoluoghi di provincia.

In occasione del lancio alla stampa dei giorni scorsi, e nel quale sono state svelate le caratteristiche principali di Atto 3 e Han, il marchio BYD ha presentato in forma statica anche altri due prodotti molto importanti e che arriveranno, anche sul mercato italiano, a partire dei prossimi mesi.

Stiamo parlando di BYD Dolphin, una C hatchback 100% elettrica, e BYD Seal, sportiva di segmento D dalle forme accattivanti