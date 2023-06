MotoGP, Dovizioso gela Marquez: svelato come può andare il suo futuro

Marc Marquez è il riferimento della MotoGP per ciò che riguarda i rider, ma è in una situazione complessa. Dovizioso dà un consiglio.

Tempi duri per la leggenda della MotoGP Marc Marquez, che nel 2023 è ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo, e si avvia a concludere la quarta stagione consecutiva senza vincere il titolo mondiale. Dal suo rientro, avvenuto lo scorso anno ad Aragon dopo l’ennesima operazione, il nativo di Cervera è salito sul podio una sola volta, chiudendo secondo a Phillip Island, rimediando poi tantissime delusioni.

L’ultima vittoria è ormai preistoria, visto che risale al Gran Premio di Misano del 2021, nel mese di ottobre di quell’anno, in contemporanea con il successo mondiale di Fabio Quartararo. Da quel momento in poi, un’altra serie di sfortune incredibili ha tagliato fuori Marc dalla lotta con i migliori, ed ora ci sono seri dubbi sul fatto che vi riesca a rientrare presto. Infatti, la Honda è un disastro, ma dovrà restare con i giapponesi anche nel 2024.

La MotoGP è diventato uno sport nel quale il mezzo tecnico fa molto più la differenza rispetto al passato, e la RC213V è troppo deficitaria, anche per un campione della sua classe. Marquez non può fare miracoli, anche perché, e ciò va ricordato, ha ormai scavalcato la soglia dei trent’anni, e non è più un debuttante.

La Ducati è la moto di riferimento, poi c’è la KTM, mentre Honda, Yamaha ed Aprilia sono dietro, anche se la casa di Noale, nonostante la crisi di questo inizio di campionato, ha comunque qualcosa in più delle giapponesi. Ora un grande del passato si è espresso sulla situazione di Marquez.

MotoGP, il consiglio di Dovizioso a Marquez

Andrea Dovizioso ha lasciato la MotoGP lo scorso anno, disputando l’ultima gara a Misano. Con i colori della Ducati, arrivò a sfidare il miglior Marc Marquez per il titolo sino all’ultimo nel 2017, dovendosi poi arrendere. Il rider forlivese ha parlato del futuro del nativo di Cervera in un’intervista riportata a “Formulapassion.it“.

Ecco le sue parole: “Al giorno d’oggi, è molto difficile pensare che Marquez possa vincere il titolo in MotoGP con la Honda, ma la stessa cosa è valida anche per Quartararo con la Yamaha. Comunque, è chiaro che Marc non sta guidando una moto adatta per vincere il titolo, e adesso, le moto giapponesi in generale non hanno il passo per competere con le europee“.

“Il futuro di Marc? Credo sia impossibile che andrà in Ducati, loro non hanno bisogno di lui in questo momento. Se lui vuole vincere il titolo, deve valutare le alternative“. Considerando che la Yamaha non è all’altezza, le uniche restano la KTM e l’Aprilia, che comunque non hanno ancora il ritmo per vincere il titolo.

Pit Beirer, inizialmente, aveva detto che non c’era interesse nel prendere Marc, anche se poi sembra essere tornato sui suoi passi, e che pare poter riaprire ad una trattativa in chiave 2025. L’Aprilia, invece, è in caduta libera ed inoltre non ha mai manifestato una gran voglia di investire nel nativo di Cervera. Presto avremo altri dettagli.