Quanto costa la Tumbler, l’auto usata da Batman? Cifra assurda

Le auto speciali di Batman hanno sempre rapito i fan della saga per un look inconfondibile. Sempre pronte alla guerra hanno raggiunto un valore da capogiro.

Chi ha visto tutti i film del magnate pipistrello di Gotham ha già eletto la sua preferita. La Tumbler, esteticamente, non è la più sportiva ed accattivante delle batmobili. Pensata per resistere a qualsiasi attacco fa della robustezza il suo tratto tipico. La vettura, protagonista nella trilogia diretta da Christopher Nolan, ha avuto un primo forte impatto nella pellicola Batman Begins.

Dal momento della sua apparizione sui grandi schermi i fan della serie hanno pensato più ad un carro armato che ad una Batmobile. Sia nella colorazione classica dark, che nella veste militare, il design mette in risalto la spigolosa ed efficiente tecnologia stealth utilizzata nell’ultima gen di mezzi militari. Le dimensioni, infatti, sono mastodontiche, lasciando di sasso i nemici. Lo stile ha anticipato un filone cult, iniziato con Blade Runner del regista Ridley Scott.

La carrozzeria della Batmobile ricorda un Lockheed F-117 Nighthawk. Il nome del mezzo di trasporto, del resto, è nato allo scopo di esaltare il lato militare. Furono prodotti 5 modelli di dimensioni reali per le riprese, considerate le scene ad alto rischio. Uno solo non avrebbe retto ad acrobazie, inseguimenti e sparatorie. Un’altra versione fu predisposta per gli effetti pirotecnici e un modello radio-controllato fu utilizzato per le scene di stunt.

Tutto fu studiato nei minimo dettagli per lasciare i fan della saga a bocca aperta. La scena dell’inseguimento sui tetti è stata registrata per 3 mesi su uno stage megagalattico agli Shepperton Studios. Nel sequel del Cavaliere oscuro, Christian Bale, l’attore di Batman, la vettura viene danneggiata in modo pesante, a causa da un razzo sparato da un lanciamissili di Joker.

Il valore della Tumbler di Batman

La vettura, tra mitragliatrici e altri strumenti, nel film aveva anche la capacità di autodistruggersi con un tasto. Bruce Wayne, in alternativa, poteva usare la Batpod, una specie di motocicletta formata dalle ruote, entrambe anteriori, della Batmobile. Un progetto, altrettanto fantasioso, ma questa è un’altra storia. La Tumbler presenziò sulla griglia di partenza del GP di Silverstone nel 2012, al fianco della Lotus di Grosjean, a livello promozionale.

Sempre per fini promozionali, l’auto di Batman fu guidata su strada dal presentatore televisivo Jay Leno, grande appassionato di auto e della saga del pipistrello. Il nuovo modello di Batmobile post trilogia di Nolan fu usato durante l’inseguimento di Joker in un flashback del film Suicide Squad. Il veicolo tattico corazzato di Batman è stato comprato da uno sceicco di Dubai e lasciato abbandonato in strada. La vettura era stata modificata da Bear Garcia, uno dei meccanici della West Coast Customs della serie TV Pimp My Ride.

Una riproduzione è in vendita su Exotic Car Trader. Vi proponiamo il video perché merita uno sguardo dettagliato. Il prezzo di 250mila dollari è impressionante. Ogni componente è stato sviluppato, rimanendo fedele alla Tumbler di Batman, rendendo il veicolo adatto anche alla strada. Questa Batmobile è azionata da un motore Toyota V8. C’è anche un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Le gomme anteriori Mickey Thompson Sportsman sembrano pronte ad affrontare qualsiasi superfice.