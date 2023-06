Montezemolo si inchina alla Rossa, ma non è la Ferrari

L’ex Presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, si è congratulato con un’altra Rossa che sta facendo la storia del Motorsport.

Chi si aspettava la Ferrari in cima al mondo con il nuovo regolamento tecnico della F1 si è sbagliato. L’unica Rossa che sta facendo godere gli italiani è quella di Borgo Panigale. A Maranello il progetto wing car è ancora in alto mare, tra proclami esagerati della dirigenza e risultati al di sotto delle aspettative. La SF23 ha in comune solo il numero finale con la moto che sta dominando la classe regina.

La Desmosedici GP23, infatti, è diventata la protagonista assoluta in MotoGP. Pecco Bagnaia sta riscrivendo nuove pagine della storia della casa italiana. Dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 2022 contro il centauro del team Yamaha Fabio Quartararo, la sua fama è esplosa. Il centauro di Torino ha compiuto un vero miracolo sportivo, rimontando 91 punti nella passato stagione.

E’ diventato l’erede di fatto di Valentino Rossi nell’albo d’oro della top class. La strada per la gloria nel 2023 è ancora lunga ma il #63, oggi numero 1 della griglia, non ha mai mollato, dimostrando di essere all’altezza dei migliori centauri della MotoGP. Il merito va anche ad una moto strepitosa che, senza particolari patemi, sta riportando in alto il made in Italy. Già dal 2020 la squadra italiana si è rivelata la più forte, vincendo il campionato costruttori.

Anno dopo anna la casa di Borgo Panigale è diventata più forte e determinata, facendo crescere tanti giovani centauri dalle belle speranze. Tutto ciò che è riuscito alla Rossa in MotoGP ha fallito la Ferrari in F1. I giovani dell’Academy non hanno trovato spazio a lungo termine in griglia e i piloti titolari, Sainz e Leclerc, sono impantanati in posizioni di rincalzo. La Ferrati, attualmente, è al quarto posto della graduatoria costruttori, alle spalle di Red Bull Racing, Aston Martin e Mercedes.

L’opinione di Montezemolo sulla Ducati

L’ex numero 1 della Ferrari ha assistito al tripudio della casa di Borgo Panigale al Mugello. Bagnaia ha fatto tutto quello che dovrebbe fare un campione, sin dalle libere. Il centauro ha conquistato la SR e la gara domenicale, allungando sugli inseguitori. Il dominio del piemontese ha scatenato una festa clamorosa sulle tribune. E’ stata una domenica speciale anche per il trionfo alla 24 Ore di Le Mans della Rossa, l’unica dell’era John Elkann.

Luca Cordero di Montezemolo ha dichiarato di essere rimasto molto contento del risultato della Ducati. E’ giunto al Mugello per assistere alla vittoria di Pecco e per tornare in un autodromo in cui ha trascorso tanto tempo. L’ex Presidente della Ferrari ha visto nascere e crescere molte monoposto del Cavallino sul tracciato toscano. Teatro di migliaia di test la pista ha un sapore speciale per il bolognese, proprio come il trionfo di un pilota italiano su una moto italiana fortissima.

A Sky Montezemolo ha spiegato che tutti dovrebbero essere orgogliosi dei risultati della Rossa: “E’ un bel team, ben organizzato e questo è fondamentale perché nello sport vincere è complicato, ma ripetersi è ancora più difficile. Sono felice di vedere una squadra privata come la Pramac che fa molto bene, ha completato una grade prestazione e vedere molta gente qui al Mugello è bello”.