La Ferrari ha copiato la Red Bull? Arriva una clamorosa ammissione

In casa Ferrari si è deciso di cambiare la filosofia della SF-23, portando molte novità a Barcellona. Ecco le parole di un ingegnere.

Il Gran Premio di Spagna ha visto la Ferrari cambiare il concept della propria monoposto, esattamente come ha fatto la Mercedes a Monte-Carlo. Entrambe hanno abbandonato la loro filosofia, seguendo l’effetto downwash delle pance laterali, prendendo ispirazione dal lavoro svolto dalla Red Bull.

Ancora una volta, Adrian Newey ha fatto scuola, ed i risultati stanno lì a testimoniarlo. Il team di Milton Keynes, infatti, ha una monoposto perfetta in ogni condizione, e che ha nel passo gara il suo segreto principale. In qualifica, spesso la SF-23 è stata molto vicina, con Charles Leclerc che si è preso una grande pole position a Baku, per poi conquistare l’unico podio stagionale giungendo terzo.

La Ferrari ha finalmente capito che il concept adottato lo scorso anno non avrebbe portato da nessuna parte, ma c’è da dire che gli sviluppi, almeno per quello che si è visto a Barcellona, non hanno portato miglioramenti. Carlos Sainz ha chiuso quinto, con quasi 50 secondi di ritardo da Max Verstappen, venendo surclassato anche dalla versione B della Mercedes, che invece ha dato subito risultati.

Ferrari, ecco cosa pensa Jock Clear degli aggiornamenti

L’Aston Martin è stata la prima a seguire la direzione della Red Bull, ed ha infatti messo in mostra un passo in avanti mostruoso in questo 2023. Dal canto loro, Ferrari e Mercedes sono rimasti fedeli al loro credo per ciò che riguarda la loro monoposto, ma i risultati non sono stati soddisfacenti.

A quel punto, entrambe hanno deciso di sviluppare un concept del tutto nuovo, che è chiaramente ispirato a quello della squadra regina. Il team di Brackley ha trovato subito giovamento dalle modifiche, visto che al Gran Premio di Spagna si è riscoperta seconda forza, con Lewis Hamilton secondo davanti a George Russell e Sergio Perez.

La Ferrari è ancora maledettamente lontana, e come ogni anno, i fantomatici upgrade che vengono portati a Barcellona hanno dato esito negativo. A questo punto, a parlare delle novità portate in pista ci ha pensato Jock Clear, che ha anche negato che la Scuderia modenese abbia copiato la Red Bull.

Ecco le sue parole: “Lo scorso anno eravamo del tutto convinti di ciò che c’era sulla nostra macchina, ma bisogna sempre imparare anche da quello che fanno gli altri, oltre che da noi stessi. Non copiamo quello che fanno gli altri, ma guardiamo come lavorano, poi torniamo alla nostra galleria del vento e proviamo a vedere come migliorare. Se una cosa degli altri compare sulla nostra macchina è perché l’abbiamo testa e perché funziona“.

Clear ha poi aggiunto: “Non puoi copiare quello che fa un altro e gettarlo subito sulla tua macchina, perché se non si sposa bene con la tua configurazione, di sicuro non porterà ad un miglioramento. Devi accettare che occorrerà del tempo per lavorarci sopra e per farlo andare bene sulla tua vettura, ora noi stiamo affrontando questo processo, abbiamo appena iniziato e man mano arriveranno vari sviluppi nella direzione che stiamo percorrendo“.