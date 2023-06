Follia in piazza, litiga con la fidanzata: comincia ad investire persone con la sua FIAT Panda

Quando si è in preda ad una vera e propria crisi occorrerebbe sempre evitare di mettersi al volante. In questo caso un litigio si è trasformato in un atto di follia a bordo di una FIAT.

Sarà capitato a tutti di litigare in macchina o essere nervosi dopo una brutta giornata. Al volante bisognerebbe sempre mantenere i nervi saldi e non commettere delle imprudenze. Quanto è accaduto a Nola, in provincia di Napoli, va ben oltre la perdita del controllo dei nervi e del mezzo.

Si è trattato di un atto volontario, scaturito da un fortissimo litigio di un giovane con la propria ragazza. L’automobilista, a bordo di una FIAT Panda, ha iniziato a sbandare in pieno centro, investendo 7 pedoni. Dopo il folle gesto, il ragazzo ha deciso di continuare la sua fuga a tutta velocità, raggiungendo il vicino comune di Camposano.

Il giovane ha avuto un incidente e la FIAT si è ribaltata. Raggiunto dalla polizia che era stata messa a conoscenza del gesto sconsiderato del giovane, il ragazzo è stato trovato ferito. Non è l’unico che ha riportato delle conseguenze pesanti. Sette persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale e alcuni sono gravi.

Le motivazioni del folle gesto sulla FIAT

Il ragazzo aveva l’intenzione di aggredire la fidanzata dopo un litigio. Dopo un furibondo scambio di battute in macchina, la donna è scesa dalla Panda per allontanarsi dalla furia del giovane. A quel punto ha scelto di entrare in un bar nel centro di Nola per sfuggire dall’ira del partner. Il proprietario della FIAT ha perso il lume della ragione e ha iniziato a investire i pedoni come birilli.

Il primo malcapitato ha fatto un volo di diversi metri. Secondo le ricostruzioni dei testimoni il proprietario del bar ha abbassato la serranda per evitare il peggio, ma l’automobilista ha fatto retromarcia e ha puntato l’entrata del bar. A quel punto dopo il danno, senza controllo, ha iniziato a girare per la piazza colpendo chiunque si frapponesse davanti.

A tutta velocità ha iniziato a centrare altri pedoni senza fermarsi, naturalmente, a soccorrerli. Il gesto folle ha portato ad un bollettino di 7 persone colpite nei pressi della piazza del Duomo. Si prega per la vita di alcuni ragazzi che avrebbero subito lesioni di importante entità. Accecato dalla rabbia il diciannovenne ha commesso un errore alla guida nel tentativo di fuga, facendosi beccare dalla polizia, incastrato all’interno dell’abitacolo incidentato.

Il ragazzo ha dovuto ammettere la follia compiuta. Gli inquirenti valuteranno se i pedoni sia siano stati colpiti di proposito oppure se sono stati presi in pieno in maniera accidentale nel tentativo di fuggire dalla zona. Non vi saranno molte giustificazioni, secondo il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il politico è convinto che le pene stradali andrebbero, ulteriormente, inasprite per evitare nuovi massacri.

“Questo ragazzo deve essere punito in modo durissimo e scontare una pena esemplare e bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada. Abbiamo più volte, nel corso degli ultimi anni, lanciato l’allarme richiesto controlli, misure preventive e regolamentazioni. È stato fatto pochissimo o nulla in merito”, ha sancito Borelli, come riportato sul web magazine tag24.