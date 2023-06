Quanto costa lo Yamaha TMax? La cifra da sborsare per comprarlo

La Yamaha TMax è un modello di scooter molto interessante, ed oggi sveleremo i suoi prezzi. Ecco quanto può costare.

Il mondo degli scooter è sempre di moda, anche in un periodo in cui per moto ed auto non si possono spendere troppi soldi. Nella giornata di oggi, vi parleremo dello scooter di casa Yamaha per eccellenza, vale a dire lo storico TMax, che è ormai presente sul mercato dal lontano 2001, e che continua ad innovarsi.

Come detto prima, la spesa è una cosa che molti guardano in un momento del genere, e per questo modello della Yamaha, serve sborsare parecchio denaro, forse anche troppo considerando la categoria di cui fa parte. A questo punto, vediamo i motivi per cui acquistare questo gioiellino giapponese.

Yamaha, ecco quanto costa lo scooter TMax

Il prezzo della Yamaha TMax è di 13.499 euro come base di partenza, ed ora vi sveleremo quelli che sono i motivi per cui sarebbe un ottimo affare comprarlo, ma anche i contro, secondo quanto riportato da “InSella.it“. Tra i motivi per il quale non va acquistato, viene segnalato proprio il prezzo, che è effettivamente molto elevato.

Si tratta, infatti, di una spesa adatta ad una sportiva di media cilindrata, non certo ad uno scooter, anche se ottimo per il suo genere. Tuttavia, c’è da dire che anche se usato, esso mantiene un buon valore, e quindi non è certo da buttare una volta dopo averlo sfruttato per parecchio tempo.

Uno dei difetti sta anche nel sottosella, giudicato troppo piccolo da coloro che hanno avuto la fortuna di provarlo e valutarne le caratteristiche. Va però detto che un casco integrale può essere comunque riposto, anche se sta stretto. Un altro limite sta nel tunnel centrale, che limita e di parecchio lo spazio per mettere i piedi, ed anche le possibilità di caricare qualcosa.

Detto dei difetti, è arrivato il momento di passare ai pregi di questo prodotto di marca Yamaha, e tra di essi spicca senza alcun dubbio la guida sportiva che il mezzo ci garantisce. Anche il comportamento generale è molto preciso e dà molta soddisfazione quando ci si trova in sella.

Anche le finiture e la vernice sono di eccellente livello, si tratta di un vero e proprio scooter di lusso, ed è chiaro come esso vada, in parte, a spiegare un prezzo di acquisto così alto, anche se la cifra richiesta per riuscire a portarselo a casa resta sin troppo elevata, ma c’è poco da fare in tal senso.

Come detto prima, lo scooter della casa di Iwata è molto piacevole da guidare, ed a questo vanno aggiunte delle prestazioni di livello eccelso. Lo scooter spicca, soprattutto, in quella che è la fase di accelerazione, ma anche il cambio viene giudicato molto ben messo a punto dai tecnici.

Ottimo anche il bilanciamento generale del mezzo, che ha una perfetta tenuta di strada, anche quando si vanno ad aumentare le velocità. Dunque, ci sono ottimi motivi per pensare di portarselo a casa, ed questo punto, non dovete far altro che prendere la vostra decisione definitiva in tal senso.