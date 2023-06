Che auto possiede Jorge Lorenzo? Ecco il suo bolide preferito

Jorge Lorenzo è un grande amante delle quattro ruote, e ciò si evince anche dal gioiello che guida. Ecco di quale auto si tratta.

La MotoGP è rimasta orfana di tanti volti di spicco nel corso degli ultimi anni, e tra di loro non può mancare Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha vinto ben cinque titoli iridati nel Motomondiale, ed ha deciso di dire basta alla fine del 2019, dopo un’annata da incubo con la Honda.

I troppi infortuni ed un feeling mai trovato con la RC213V, che contemporaneamente stravinceva con Marc Marquez, lo hanno portato a dire addio, privandoci di uno dei più grandi talenti della storia delle due ruote. Jorge, al giorno d’oggi, ha cambiato del tutto vita, e gareggia con le auto.

Lorenzo è sempre stato un grande amante delle quattro ruote, e lo abbiamo visto spesso nel paddock della F1 a chiacchierare con i colleghi che vi prendono parte. Nelle prossime righe, vi porteremo alla scoperta dei suoi bolidi, soffermandoci sull’ultimo e forse più esclusivo che ha da poco acquistato.

Lorenzo, ecco l’auto che ama più di tutte

I piloti di MotoGP non hanno di certo un conto in banca in rosso, e ciò si può capire dalle splendide auto di cui sono proprietari. Nello specifico, Jorge Lorenzo si è da poco regalato una splendida Lamborghini Urus S, vale a dire una delle versioni più estreme del sensazionale Suv della casa di Sant’Agata Bolognese.

La vettura monta un motore V8 4.0 litri che condivide con la Porsche Cayenne e la Panamera, dal momento che sia il marchio di Weissach che quello del Toro fanno parte del gruppo Volkswagen, e possono condividere diverse componenti meccaniche. La potenza massima è di ben 650 cavalli, un dato davvero ragguardevole, che le permette di raggiungere i 305 km/h come velocità massima.

All’interno del garage di Lorenzo c’è anche spazio per altri gioielli del mondo delle quattro ruote, e come una persona ricca che si rispetti, non potevano mancare ben due Ferrari. Infatti, Jorge custodisce due Hypercar del Cavallino, vale a dire una vecchia Enzo, comprata probabilmente all’asta, ed una LaFerrari.

Quest’ultima è la prima ibrida prodotta a Maranello, nel 2013, che montava un sistema HY-KERS derivato dalle monoposto di F1 di quel periodo. Inoltre, non manca una Lamborghini Aventador, a conferma della sua grande passione per le auto del Toro, così come alcuni prodotti a marchio Porsche e Pagani.

Insomma, una sfilza di supercar, ricordando che la sua carriera, ad oggi, è legata a doppio filo con la casa di Weissach. Il maiorchino corre infatti sulla 911 GT3 in vari trofei Porsche, come la Super Cup che segue il mondiale di F1, con la quale ha gareggiato lo scorso week-end a Monte-Carlo, ma anche nella Carrera Cup italiana.

Lo spagnolo ha il sogno di correre, un giorno, alla 24 ore di Le Mans, magari proprio contro Valentino Rossi, che è seriamente candidato a disputarla nel 2024 con l’Hypercar della BMW. A questo punto, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida che potrebbe essere davvero mitica tra i due grandi rivali.