Porsche Hypercar, nuovo bolide in arrivo: iniziato il conto alla rovescia

La Porsche è protagonista alla 24 Ore di Le Mans e dal know-how maturato in pista prenderà forma un modello stradale da brividi. Il video non mente.

La Porsche è sempre più impegnata a diventare la regina dell’elettrico. Gli va riconosciuta una supremazia nell’ambito delle supercar alla spina, figlia di una programmazione iniziata molti anni fa. Il marchio di Stoccarda, in questa annata, è grande protagonista nel campionato di Formula E. Pascal Wehrlein è in piena lotta per la conquista del titolo mondiale.

Le evoluzioni delle batterie stanno dando un forte impulso allo sdegnamento delle sportive full electric. Se l’acquisto di una EV non è più un tabù il merito va anche al lavoro dei tecnici della Porsche. L’ultimo progetto è stato definito X e rappresenta una incognita assoluta che già sta facendo tremare i polsi ai competitor. L’obiettivo della concept car tedesca sarà oltrepassare i limiti, diventando l’auto più rapida sulla Nordschleife del Nürburgring.

Non ci credete? Continuate la lettura e capirete su cosa si basa la presunzione della casa automobilistica di Zuffenhausen. Questa hypercar vanterebbe un peso-potenza di un CV per KG, qualcosa di assolutamente spaventoso per noi comuni mortali, ma nelle mani dei pro driver che già guidano dei mostri come la moderna 911 GT3 RS potrebbe essere la svolta. Si parla, infatti, di prestazioni mai toccate prima ma con la capacità di ricarica circa due volte più rapida rispetto alla Taycan Turbo S.

Per i tecnici della casa teutonica il futuro è già qua. Per arrivare ad abbattere tutti i record storici gli uomini e le donne che hanno lavorato al progetto hanno puntato su un’aerodinamica estrema, con due portiere, partorite dall’esperienza sul tracciato di Le Sarthe, che si aprono in avanti e verso l’alto. Le dimensioni sono simili a quelle di una 918 Spyder, avendo una lunghezza di circa 4,5 metri, una larghezza di 2 metri con un passo di 2,73 metri.

Porsche pronta a fare la storia

La Mission X è nata per lasciare un segno. La carrozzeria, esaltata dalla colorazione Rocket Metallic, è, marcatamente, Porsche. Da qualsiasi angolazione la vediate, anche senza il classico stemma, tutti saprebbero riconoscerla. I cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore tengono ben salda al suolo una cupola rinforzata con fibra di carbonio dove alloggiano i due passeggeri. L’hypercar sembra essere atterrata da un pianeta lontano.

I gruppi ottici riportano alle mente i modelli 906 e 908. In ogni dettaglio si respira la storia, reinterpretata in chiave moderna per stupire. Nell’abitacolo spicca la tonalità Marrone Andalusia con finiture in Grigio Kalahari. Un mix cromatico che entusiasma, come noterete nel video. La tecnologia a bordo è pensata per esaltare le skill del privilegiato driver. Da notare sul cruscotto il modulo per il cronometro.

Sotto il cofano cosa si nasconde? Per ora la Porsche non si è sbottonata, o meglio ha lasciato intendere che la Missione X sarà dotata di una batteria posizionata al centro, dietro i sedili del bolide, per una configurazione super sportiva. Lo scopo è quello di continuare la strada intrapresa, in passato, con modelli come la 959, la Carrera GT e la 918 Spyder, provando ad alzare l’asticella ad un livello mai toccato prima.