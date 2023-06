Ginevra ed Elettra, come sono imparentate con i Lamborghini? Ecco svelato tutto

Elettra e Ginevra sono due personaggi molto noti. Le ereditiere del marchio fondato da Ferruccio Lamborghini hanno fatto molta strada.

Il cognome non mente. L’imprenditoria corre nel sangue di famiglia ed Elettra e Ginevra hanno sfruttato la loro posizione economica per intraprendere delle carriera molto redditizie. Elettra è la nipote di Ferruccio Lamborghini, nata a Bologna da Luisa Peterlongo e dall’imprenditore Tonino Lamborghini, figlio del boss che nel 1963 sfidò Enzo Ferrari.

La storia di Lamborghini si lega all’eccellenza di un territorio straordinario che ha esportato il Made in Italy con orgoglio. Le supercar del Toro sono diventate celebri, grazie ad un design spigoloso ed unico al mondo. Il primo grande successo della casa emiliana arrivò con la Miura. Il secondo nome di Elettra è Miura, proprio per sottolineare il legame con la casa di Sant’Agata Bolognese. Nonostante avesse le spalle coperte, la ragazza non è stata con le mani in mano.

Ha cavalcato l’hype di alcune trasmissioni molto note a livello internazionale, come Geordie Shore e il Grande Fratello VIP per farsi conoscere anche in Inghilterra e Spagna. Sui social il suo nome ha iniziato a spopolare tra i giovani che l’hanno seguita con passione. Solo su IG Elettra Lamborghini ha un seguito di 7,2 milioni di seguaci. Una fan base costituita attraverso partecipazioni a trasmissioni come Chiambretti Night, l’Isola dei Famosi, The Voice Italia e tante altre.

Nelle vesti di presentatrice ha fatto emergere tutto il suo lato goliardico. Nota anche per le sue forme generose, sul palco, tra una twerk e un acuto, ha fatto ballare una generazione di giovani. Pem Pem e Pistolero sono diventate delle hit gettonatissime. La trasgressività e il coming out sulla bisessualità l’hanno fatta apprezzare anche ad un fetta di pubblica fuori dai soliti schemi. Bella e famosa, Elettra non è l’unica donna nota della famiglia Lamborghini.

Elettra e la parentela con Ginevra Lamborghini

Nel mondo di oggi le influencer sono diventate famosissime a livello mondiale. Milioni di persone non aspettano altro che un aggiornamento sugli spostamenti e le scelte quotidiane dei vip. Dopo la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 con la regia di Alfonso Signorini, la popolarità di Ginevra Lamborghini è esplosa.

Ginevra è la sorella maggiore di Elettra. La famiglia si completa con le sorelle gemelle di nome Lucrezia e Flaminia e il fratello Ferruccio. Quest’ultimo ha avuto una carriera da pilota. Ginevra parla, fluentemente, anche spagnolo, francese e inglese. La sua bellezza la precede e sui social impazza. Qui potere osservare degli scatti bollenti della sorella di Elettra.

Dopo il diploma al liceo linguistico internazionale “Boldrini” di Bologna, Ginevra Lamborghini ha frequentato per un anno la facoltà di scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si è laureata poi in marketing della moda a Bologna. E’ diventata direttrice creativa di tutte le collezioni donna del marchio Lamborghini, trovando spazio anche nell’ambito discografico. Il suo primo singolo intitolato Scorzese è stato un successo, proprio come Amami Davvero e Venere. Nel 2023 pubblica il suo singolo I See U, prodotto con Alessandro Basciano e Vincent Arena.