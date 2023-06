Ferrari, statistica devastante per Leclerc: il dato è terrificante

La Ferrari ha vissuto un fine settimana terribile in quel di Barcellona, con Charles Leclerc che ha ottenuto un dato molto negativo.

Il Gran Premio di Spagna ha rappresentato l’ennesimo sprofondo per la Ferrari SF-23, con gli sviluppi portati che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Infatti, esattamente come nelle tappe precedenti, la Rossa si è presa un distacco enorme dalla Red Bull del devastante Max Verstappen, che ha piazzato il Grand Chelem a Barcellona.

Carlos Sainz, che partiva dalla prima fila, ha chiuso quinto, alle spalle delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, oltre che di Sergio Perez. Il figlio del due volte campione del mondo rally si è preso quasi 50 secondi dal vincitore, oltre che aver chiuso dietro a George e Checo che partivano dalla dodicesima e dall’undicesima posizione.

Ci sarebbe da piangere pensando al fatto che lo scorso anno, la Ferrari dominò la scena da queste parti, con Charles Leclerc che mise a referto la pole position per poi dominare per metà gara prima della rottura della power unit. Il monegasco, in questa occasione, non è andato oltre l’undicesimo posto dopo una qualifica da incubo.

Occorre davvero interrogarsi sull’ennesimo fallimento della Scuderia modenese, ma anche sulle deliranti parole di Frederic Vasseur, che ha detto che il potenziale c’è e che prima o poi verrà fuori. Nel frattempo, le gare passano e le brutte figure si susseguono, ed ogni domenica si riesce a far peggio di quella precedente.

Ferrari, Leo Turrini ed il paragone con Ivan Capelli

Il punto più basso del fine settimana della Ferrari e di Charles Leclerc è stato senza dubbio la qualifica, con il monegasco che è stato eliminato in Q1 con il 19esimo tempo. Da quando guida per la Scuderia modenese, il giovane talento del Principato era rimasto escluso nella prima fase solamente nel 2019 a Monte-Carlo, ma per via di un errore di strategia e non certo per colpa della macchina.

Nelle qualifiche di Barcellona, invece, sulla SF-23 c’è stato un misterioso problema, che ancora non è stato capito. Il posteriore della vettura di Leclerc è stato smontato e spedito a Maranello, nella speranza di capirci qualcosa di più. Riguardo al terribile fine settimana catalano, è arrivato il commento del giornalista e grande tifoso del Cavallino Leo Turrini, che ha tirato fuori anche una statistica molto negativa.

Ecco cosa ha detto: “Leclerc è arrivato penultimo nel sabato di Barcellona, peggior risultato in qualifica nella storia della Ferrari. Questo ricorda quanto accadde nel 1992 in Messico, quando Ivan Capelli si classificò 20esimo, ma a quell’epoca, c’erano ben 26 auto in griglia contro le 20 di oggi“. Parole durissime quelle usate nell’analisi pubblicata su “Il Resto del Carlino“.

Turrini, ospite anche a “Race Anatomy“, è stato durissimo nei confronti degli sviluppi della Scuderia modenese: “Onestamente, ho perso il conto. Sono 15 anni che si portano degli aggiornamenti a Barcellona, ed essi, puntualmente, non funzionano mai“. Parole sante quelle del giornalista, che rappresentano il pensiero di tutti noi. E le soluzioni ormai sembrano essere ben lontane dall’essere trovate.