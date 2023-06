Marquez, ora arriva l’annuncio: un nuovo “capitolo” della sua vita

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha un nuovo progetto. Ecco cosa si è messo in testa il centauro di Cervera.

Il centauro della Honda è pronto ad affrontare la sfida del Mugello. In carriera il #93 ha vinto una sola volta sul tracciato toscano, ma quest’anno sarà diverso. La posta in gioco è alta, dopo soli 12 punti conquistati nelle Sprint Race di Portimao e Le Mans. Ciò vuol dire che nel 2023 MM93 non ha ancora conquistato un singolo punto la domenica.

Ha preso parte a soli 2 GP ed in entrambi i casi ha chiuso con due pesanti cadute. Quella in Portogallo gli ha causato la rottura del primo metacarpo della mano destra e la conseguente lontananza dalla pista nelle tappe in Argentina, Stati Uniti e Spagna. Se fosse stato in forma per il round in Texas, probabilmente, sarebbe stato lui sul primo gradino del podio al posto di Alex Rins del team satellite della casa di Tokyo.

L’obiettivo di Marc Marquez sarà portare a casa un bottino di punti consistente al Mugello per ridurre il gap dalla vetta. Al primo posto della graduatoria c’è sempre Pecco Bagnaia a quota 94 punti. Marc Marquez è fermo a 12. La rimonta, in teoria, non è impossibile. Lo ha dimostrato lo stesso torinese della Ducati nella passata stagione quando recuperò 91 punti al rivale Fabio Quartararo. Il problema di Marc oggi è rappresentato dalle qualità tecniche della sua RC213V.

Tra il #93 e la sua Honda non c’è più il feeling di un tempo. Non è più il solito bolide che permetteva i noti funambolismi al campione. Oggi la Honda è carente sul piano della top speed. Il confronto con la Desmosedici è impietoso. MM93 riesce a metterci una pezza nei tratti misti, guidando al limite e rischiando di cadere ad ogni giro. In questa difficile condizione la possibilità di ripiombare i nuovi infortuni è altissima.

L’ultimo progetto di Marc Marquez

Il centauro di Cervera ha riacceso le speranze dei suoi fan, dopo l’ultima operazione all’omero destro avvenuta negli Stati Uniti lo scorso anno. Ora ha una nuova idea per alimentare i suoi tifosi. Il pilota ha scelto di pubblicare un libro sulla sua vita. Non sarà il primo centauro a farlo, ma l’hype, dopo l’annuncio, è già salito alle stelle. L’otto volte campione del mondo ha scelto un editore molto noto in Spagna come Gestalen e Pantauro per raccontare la sua esperienza.

“Essere Marc Márquez: Come vinco le mie gare” venderà senza dubbio molte copie. A 30 anni, dopo tutte le sofferenze patite, il centauro ha voluto svelare dettagli oscuri della sua vita. Scritto da Werner Jessner, scrittore austriaco di 43 anni, sarà un viaggio tra gli alti e bassi di un ragazzo che è stato sottoposto a numerose pressioni.

Il libro sarà in vendita dal prossimo 21 giugno e costerà 36 euro. “Questo libro è uno sguardo dentro me stesso – ha raccontato a Marca lo stesso Marquez – La gente conosce soprattutto il pilota Marc, quello sotto il casco. Non è l’unico Marc, in tutti questi anni di carriera ci sono stati tanti bei momenti ma altri meno, sia personalmente che professionalmente. Spero che, dopo aver letto il libro, le persone conoscano il Marc più vero”.