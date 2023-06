Kimi Raikkonen, in vendita la sua super villa: ecco quanto chiede l’ex campione della Ferrari

L’ultimo campione del mondo della storia della Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen, ha deciso di mettere in vendita una delle sua magnifiche case.

Raikkonen è tra i piloti più influenti della storia del Motorsport. Sotto quello sguardo imperscrutabile si nasconde uno nei più veloci e talentuosi piloti di tutti i tempi. Non a caso il finlandese è stato l’ultimo che ha fatto gioire i fan italiani. L’erede della leggenda Michael Schumacher, capace di imporsi in 5 occasioni con al Rossa, ha portato a casa il suo obiettivo.

Nell’arco della sua carriera ha corso per scuderie iconiche come McLaren e Lotus, sebbene della storica squadra inglese l’ex team di Formula Uno giallonero aveva soltanto gli adesivi. Per carattere e stile il finlandese ricordava più i piloti dell’epoca degli anni ‘70 e ‘80. Le sue risposte dirette hanno fatto impazzire generazioni di tifosi e di giornalisti, diventando uno dei più longevi di sempre in F1.

Non ci sono mai state mezze misure per il numero 7 di Espoo. Kimi ha lasciato un ricordo dolcissimo in Ferrari, e allo stesso tempo un grande rimpianto in molti fan per non aver maggiormente dato, come altri professionisti del circus, il 100% per puntare a vincere tantissimi mondiali. Quello conquistato nel 2007, nell’intensa sfida ai piloti della McLaren Hamilton e Alonso, forse rimarrà uno dei campionati più belli di sempre.

Il ferrarista riuscì a beffare i piloti della McLaren di allora, che ancora oggi, vengono riconosciuti come tra i più forti al mondo. Hamilton e Alonso sono ancora in pista a darsi battaglia, mentre il finlandese ha deciso di ritirarsi dopo un triennio deludente al volante dell’Alfa Sauber. Del resto uno come Kimi Raikkonen non ha avuto nemmeno la curiosità di provare una stagione al volante delle auto ad effetto suolo.

La vendita della villa di Kimi Raikkonen

Al termine del 2021 il finlandese ha deciso di appendere il casco al chiodo per dedicarsi alle sue passioni e alla sua famiglia. Non avrebbe mai immaginato probabilmente di rimanere ancora l’ultimo storico vincitore della Scuderia modenese. In tutte le sue esperienze nel Motorsport ha sempre lasciato il suo marchio di fabbrica.

Con la McLaren Mercedes ha sfiorato in due occasioni il titolo mondiale, la prima volta nel 2003 in uno splendido duello con Michael Schumacher e successivamente nel 2005 contro Fernando Alonso. Ha corso anche nella Nascar e sullo sterrato nei rally, guadagnando cifre impressionanti nell’arco di vent’anni nel Motorsport.

Un campione come Raikkonen manca tantissimo al mondo attuale della Formula 1. Per i fan sfegatati del finlandese è in vendita una delle sue case più belle. La villa di KR7 a Tahko, in Finlandia, comprende un’ampia sezione sauna, un enorme patio con terrazza e un’area con balcone coperto.

Si trova ai margini di un campo da golf a 18 buche ed è dotata di un garage gigantesco. Escludendo il garage, la metratura dell’appartamento è di 250 mq. Il prezzo richiesto è di 948.000 euro in base all’annuncio di vendita. Potete farvi una carrellata delle case di Ice-man, osservando il video in alto del canale Forsi89.