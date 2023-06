Ferrari, scoppia il caso Mekies: ennesima follia a Maranello

Il promesso sposo dell’AlphaTauri, Laurent Mekies, è diventato un vero e proprio manifesto del caos che regna oggi nella Scuderia Ferrari. Ecco i principali motivi.

Laurent Mekies ha scelto di approfittare del pensionamento di Franz Tost per legarsi allo Junior Team della Red Bull Racing. Nella prossima stagione l’attuale direttore sportivo della Ferrari ricoprirà il ruolo di team principal. Una occasione che, anche secondo l’opinione di Fred Vasseur, non avrebbe potuto rifiutare nessuno. In particolar modo un tecnico che, sin qui, non ha fatto faville nella massima categoria del Motorsport.

I risultati della Rossa sono stati indecorosi sotto la guida di Mattia Binotto. Principalmente grazie all’estro dei piloti, la Scuderia ha collezionato tre successi nel 2019, macchiati anche dall’accordo segreto con la FIA in merito alle Power Unit della SF90. La situazione incresciosa portò la Scuderia modenese ha vivere due annate tragiche, condite da zero successi. Dopo un 2020 e un 2021 da incubo, finalmente, la Rossa sembrava tornata alle posizioni che più le competevano, ovvero il primo gradino del podio.

Gli illusori trionfi di Leclerc in Bahrain e Australia avevano, inizialmente, calmato le voce su una cacciata di Mattia Binotto e dei suoi fedelissimi. Il braccio destro al muretto del tecnico svizzero è sempre stato Laurent Mekies. Quest’ultimo ha sostituito, in qualche circostanza, anche il team principal di Losanna. Alle interviste il francese è sempre sembrato un corpo estraneo ad un team finito nel caos.

Nell’ultima parte di stagione i tecnici presero la decisione di anticipare lo sviluppo della monoposto del 2023, rischiando anche di perdere il secondo posto nei costruttori. La Red Bull Racing ha monopolizzato il campionato, vincendo 17 gare su 22, mettendo in luce tutti i limiti gestionali della squadra italiana. Fatto fuori Binotto e nominato Vasseur, in molti credevano che sarebbe stato sollevato dal suo incarico anche il direttore sportivo.

Ferrari, che caos intorno a Mekies

Con la retrocessione nel remote garage di Inaki Rueda e l’addio all’ing. aerodinamico David Sanchez, Laurent ha scelto di cogliere subito al volo la possibilità, presentatagli in ottica 2024. L’AlphaTauri ha annunciato l’accordo con il ds della Ferrari, spiazzando tutti. A quel punto la cosa più logica sarebbe stata quella, come accaduto in passato, di limitare le azioni al muretto del tecnico francese.

Al contrario gli uomini del Cavallino sono diventati ostaggio di Mekies. Quest’ultimo continua a lavorare a stretto giro con il team principal e i principali attori protagonisti della squadra italiana, alla faccia dei segreti industriali e di un gardening che non subirà al termine della stagione. La Scuderia ha iniziato un casting di ingegneri, tuttavia non sembrano esserci concrete possibilità di arrivare a uomini chiave dei principali top team.

Il direttore tecnico della Red Bull Racing, Pierre Waché è pronto a legarsi a Milton Keynes almeno sino al 2028. Un rinnovo che spazzerebbe via tutte le voci su un eventuale, quanto sempre più improbabile, passaggio in Ferrari. L’assurdo è che Mekies, promesso allo junior team della RB, è passato da oggetto misterioso a risorsa indispensabile della Scuderia, nel giro poche settimane.