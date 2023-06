Altro lutto sulle due ruote: la terribile notizia che sconvolge il Paddock

Una immane tragedia ha colpito il mondo dei motori. La notizia ha lasciato davvero tutti sbigottiti. Il centauro non ce l’ha fatta.

Il Motorsport è pericoloso e non lo scopriamo certo oggi. Vi sono competizioni più rischiose di altre. La lista dei piloti deceduti nel TT è impressionante e cresce di anno in anno. I centauri vivono del brivido della velocità, prendendosi dei rischi che, a volte, pagano con il prezzo della vita. La passione per le due e quattro ruote non può essere limitata, ma ogni tanto occorre fermarsi a pensare agli eventi tragici.

Non vorremmo mai informarvi dei lutti. Nelle ultime settimane se ne sono andati troppi piloti, anche nel panorama del Rally. Le sfide di velocità su due ruote, sotto molti aspetti, sono anche più pericolose, esponendo i rider a crash devastanti con il proprio corpo. Anche in MotoGP si sono registrati molti più infortuni nel 2022, per fortuna nessuno è andato vicino alla perdita della vita. Non a tutti, però, è concesso il lusso di rialzarsi dopo un forte impatto al suolo.

Raul Torras era molto noto sui social, come in pista. Da vero appassionato delle due ruote, appena ha avuto la possibilità di partecipare alle principali road races non si è tirato indietro. Ha dato un contributo concreto alla crescita dell’intero movimento motociclistico su strada. Un ambassador di questo sport, come ricordato anche dal veterano Forcada.

L’addio a Raul Torras

Il quarantaseienne motociclista spagnolo, Raul Torras Martinez, è deceduto nel corso dell’ultima tornata di Gara 1 della classe Supertwin al TT 2023. Dal 2017 il pilota non aveva mai mancato l’iconico appuntamento all’Isola di Man, diventando uno dei protagonisti assoluti della sfida. Il centauro amava diversificare i suoi impegni nel Motorsport, presenziando anche a corse su strada come la North West 200 ed il Macau Grand Prix.

Nella classe Supertwin con una Aprilia RS 660 del team Toll Racing, lo spagnolo stava lottando per la top 15. Il crash fatale è avvenuto nel tratto tra la sedicesima e la diciassettesima miglia del percorso dello Snaefell Mountain Course.

Il veterano della MotoGP Ramon Forcada, sui canali social, ha annunciato: “Il modo sbagliato di iniziare la giornata. Raul Torras, un amante dello sport che ci appassiona, ha perso la vita cercando di realizzare i suoi sogni, facendo ciò che amava di più. Ovunque tu sia, continuerai a sorridere come sempre. Un abbraccio alla famiglia e agli amici”. Un messaggio di dolore che trasmette, al contempo, la motivazione che spinge milioni di motocilisti nel mondo ad acquistare una moto o sognare di entrare nel Motorsport.

La vita, per alcuni, riserva un destino beffardo. Raul ci ha lasciato, spingendo al massimo la manopola del gas. Ha vissuto inseguendo i suoi obiettivi e provando a lasciare un segno in una realtà, altamente competitiva. C’è chi vive una intera vita non inseguendo i propri sogni, e chi ha il coraggio di farlo e non verrà mai dimenticato. In carriera Torras aveva preso parte a 21 gare totale al TT. RIP Raul e, da parte di tutta la redazione di tuttomotoriweb, sentite condoglianze alla famiglia.