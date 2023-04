Un lutto terribile scuote il Motorsport: è morto un grande pilota

Una news drammatica ha sconvolto il Motorsport. Craig Breen, pilota ufficiale della Hyundai nel WRC, è scomparso a seguito di uno schianto clamoroso.

I tifosi sono rimasti agghiacciati dalla scomparsa di Craig Breen. Erano anni che non si registrava un decesso nel campionato mondiale rally. La tragica scomparsa è avvenuta in occasione dell’appuntamento del mondiale WRC in Croazia. Le circostanze sono ancora da chiarire nel dettaglio.

Hyundai Motorsport ha diramato il seguente comunicato: “Hyundai Motorsport è profondamente rattristata nel confermare che il pilota Craig Breen oggi ha perso la vita a seguito di un incidente durante i test pre-evento per il Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. Hyundai Motorsport invia le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai numerosi fan di Craig. Hyundai Motorsport non rilascerà ulteriori commenti in questo momento”.

Nella giornata di ieri era scomparso un altro volto noto del Motorsport. Sono giornate dure per il mondo dei motori. Purtroppo i rischi connessi alle sfide sullo sterrato sono enormi. Chi conosce i Rally sa bene che basta un piccolo errore per finire contro barriere o giù da dirupi. Per arrivare a sfidare i più grandi campioni della serie occorrono skill di altissimo profilo.

La carriera nel Motorsport di Craig Breen

Il trentatreenne ha perso il controllo della sua Hyundai i20 N Rally1 sul percorso tra Stari Golubovac e Lobora, centrando un palo. Il driver è morto sul colpo intorno alle 12:40 ora locale. Il Motorsport è sotto shock perché era dall’incidente di Michael Park nel 2005 che nei rally non si registravano decessi. Il nativo di Waterford aveva cominciato la carriera nel Campionato Europeo di Rally per la Peugeot Rally Academy.

Campione del mondo WRC Super 2000, l’irlandese ha ottenuto vittorie al Rally di Montecarlo, al Rally del Galles, al Rally di Francia e al Rally di Spagna. Breen è stato anche il campione WRC Academy nel 2011, vincendo il suo primo evento nel 2011 al Rally di Germania. Nel 2012, a seguito di un crash, il copilota di Breen Gareth Roberts è rimasto vittima nel Intercontinental Rally Challenge.

Nel Rally de Catalunya, Craig celebrò il campionato del mondo Super 2000. Un pilota forte e determinato che con la Citroen si tolse la soddisfazione di alternarsi con il pluripremiato campione Sebastien Loeb. La prima annata con la Citroen, nel 2017, fu al volante di una C3 WRC. Nel 2019 e nel 2021 ha conquistato il Rally di Sanremo.

Il 13 aprile 2023, purtroppo, nel test prima del rally di Croazia, i fan hanno appreso la tragica notizia. Il co-pilota di Breen, James Fulton, almeno non ha subito conseguenze fisiche. La redazione di TMW si stringe alla famiglia nel momento del dolore per la scomparsa di Craig Breen, ai quali porgiamo le più sentite condoglianze.