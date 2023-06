Quanto ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini? Cifra da capogiro

Elettra Lamborghini ha un cognome che è tutto un programma per gli appassionati di supercar. L’ereditiera, però, ha anche intrapreso una strada personale nella musica.

Tra qualche giorno festeggerà 29 anni. Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994, da Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini. La nipote del fondatore del marchio del Toro è diventata molto nota a livello televisivo, grazie alle sue partecipazioni in veste di opinionista, essendo una tra i personaggi più seguiti sui social.

La emiliana ha avuto la possibilità di trovare fama anche nell’ambito discografico, grazie al successo con brani orecchiabili che hanno spopolato tra i giovani. Ha iniziato la carriera, esibendosi nelle discoteche lombarde e partecipando come ospite alla trasmissione Chiambretti Night. Nel 2016 ha preso parte al programma Super Shore 16, trasmesso in Spagna e in America Latina. In seguito è stata tra le protagoniste del docu-reality di MTV Riccanza, posando anche per Playboy Italia.

Esuberante, simpatica e piena di ironia, Elettra è diventata una star a livello internazionale. In Inghilterra è entrata nel gruppo di ragazzi del Geordie Shore, mentre in Spagna ha preso parte in TV al Gran Hermano VIP. Ha sfruttato la popolarità per importanti collaborazioni, come quelle con i noti rapper Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Dopo aver vinto dei riconoscimenti in ambito musicale, si è lanciata nel programma Ex on the Beach Italia, nelle vesti di presentatrice, mentre a settembre ha pubblicato il suo secondo singolo, Mala.

Dopo Pem Pem e Mala, la sua fama ha raggiunto l’apice. Il matrimonio con il con il disc jockey olandese Afrojack ha, certamente, aiutato. La coppia si è sposata a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul lago di Como. Elettra Lamborghini ha ammesso di essere bisessuale. Il coming out ha accresciuto, ulteriormente, la sua popolarità. Da donna libera e con una mentalità aperta, nel corso della sua vita, ha avuto il piacere di lavorare alla riedizione dell’album Popstar, dando il suo contributo al singolo Cupido RMX insieme a Khea, Duki e Quavo.

Il patrimonio di Elettra Lamborghini

Diventata una esperta del settore, insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio ha presenziato nella sesta edizione del programma The Voice of Italy. La ciliegina sulla torta è stata la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), dopo il lancio del suo album Twerking Queen. Una vera regina che, con il successo di vendite del singolo Pistolero, estratto dall’EP Twerking Beach, ha fatto ballare mezza Italia due anni fa.

E’ diventata così famosa che la sua statua di cera compare a Madame Tussauds di Amsterdam. Una macchina da soldi che, grazie al suo cognome, ha incuriosito sin da subito. Facendo parlare di sé sul palco, così come nella vita privata, è diventata una imprenditrice di enorme successo. La sua fama si estende anche oltre i confini nazionali, dove è considerata una icona della trasgressività.

Con la sua fan base, costituita da più di sette milioni di follower, la web star ha un patrimonio personale di 10 milioni. Si tratta dei guadagni relativi alla sua attività di cantante e influencer, come è emerso dal sito specializzato trend-online.com. Con l’eredità della famiglia Lamborghini, il computo sarebbe da infarto.