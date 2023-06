Qual è la compagnia di assicurazione più economica? Occasione top

Trovare l’assicurazione che fa al caso vostro è essenziale per godervi al massimo la vostra esperienza alla guida. Ecco una guida completa.

Vi sono tantissimi siti che consentono un rapido raffronto tra le assicurazioni di auto e moto più economiche, in base alle vostre esigenze. Allargando il discorso alle compagnie che, in linea generale, permettono di risparmiare di più in assoluto ci riferiamo a quelle online che fanno del “risparmio” la loro mission.

In un business sempre più affollato, le compagnie devono proporre offerte vantaggiose per attirare nuovi clienti all’atto dell’acquisto di un nuovo veicolo o quando si ritrovano a rinnovare l’Rca. Vi ricordiamo che i prezzi dell’assicurazioni sono variabili e soggettivi. Tutto dipende dalle vostre necessità, dall’età del conducente, dal tipo di veicolo e dalla località in cui avete la residenza. Di conseguenza le valutazioni complessive possono differire non poco in base ad una serie di fattori personali.

Sta di fatto che per scovare l’assicurazione auto online più adatta a voi, abbiamo provato a paragonare il preventivo di numerose compagnie, prendendo ad esempio un’auto di media cilindrata che viene, regolarmente, parcheggiata in un garage privato e utilizzata nel tragitto casa-lavoro, oltre che nel tempo libero per una percorrenza media annuale di 10mila chilometri. Partite dal presupposto che tanto dipende dalla regione in cui vivete perché la classifica cambia in base alla ricerca.

La compagnia di assicurazione più alla portata

Per avere un prezzo eccezionale dovete partire da un risparmio base sulla polizza, oltre a sconti esclusivi e altri benefit che possono derivare da una storicità con una certa compagnia o vantaggi proposti per più polizze insieme di familiari e conoscenti. Esistono dei veri e propri pacchetti assicurativi che garantiscono un ampio risparmio ai clienti. La maggior parte delle compagnie propone per l’Rca base il massimale minimo previsto dalla legge, ma tutto varia poi dal tipo di assicurazione.

C’è chi propone un massimale più elevato con garanzie accessorie. Ad esempio se siete alla ricerca di una copertura per furti e incendi, vi sono possibilità di opzionare l’offerta tagliata sulle vostre esigenze. Basatevi sempre sul fatto che per ciascun criterio vi sono svariate garanzie accessorie fondamentali. Tenete a mente la presenza o meno di eventuali franchigie oppure scoperti.

Da questo punto di vista noi vi suggeriamo sempre di consultare le recensioni online. Per ogni assicurazione vi sono sempre dei punteggi, proprio in stile TripAdvisor, con i pro e i contro dei clienti. I feedback sono importanti e sebbene, a volte, esasperati da esperienze non positive vi daranno modo di non incappare in qualche problematica. Finché tutto va bene, non vi saranno patemi, ma è all’atto di un sinistro che dovrete verificare l’efficienza dell’assistenza e l’affidabilità della compagnia.

La compagnia più economica, in questo periodo, è la ConTe.it assicurazioni. Poi troviamo la Linear Gruppo Unipol, la Prima Assicurazioni, la Quixa e, in una speciale top 5, la Verti. Possiamo assicuravi noi, dal nostro report annuale, che molte altre, salvo offerte sensazionali, sono decisamente più care. Un noto detto ricorda che il risparmio non sempre corrisponde ad un necessario guadagno, ma starà a voi trovare la compagnia più adatta a voi.