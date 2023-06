MotoGP, GP Mugello: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP arriva in Italia per il Gran Premio del Mugello. Qui troverete tutte le informazioni sugli orari e i principali spunti dell’evento.

Sesto round stagionale per la MotoGP, che torna in pista in questo fine settimana sul circuito del Mugello. I fan italiani sono in trepidante attesa per la sfida al vertice tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Ci sarà anche la terza “B” del gruppo ducatista che, finalmente, dovrebbe aver smaltito l’infortunio. La scapola fratturata, ormai, dovrebbe essere a buon punto e, nonostante non sia al 100%, Bastianini vuole essere della partita.

Il mondiale sembra già indirizzato verso una conferma della casa di Borgo Panigale, ma in MotoGP le sorprese sono dietro l’angolo. Con un calendario così fitto di appuntamenti e due gare nel weekend, basta una caduta per cambiare, totalmente, gli scenari. Lo sa bene Pecco Bagnaia che, nell’ultima tappa di Le Mans, ha rischiato di infortunarsi seriamente, subendo un colpo alla caviglia. Il torinese, leader della classifica con 94 punti, dovrebbe essere pronto alla battaglia.

Le 3 cadute nelle prime 5 gare del campione del mondo in carica hanno rivitalizzato gli altri ducatisti. Sarebbe potuto essere un mondiale già chiuso a doppia mandata, ma c’è speranza anche per Bezzecchi, ad un solo punticino da Bagnaia, e per gli altri centauri del team Pramac. Ben più attardati, invece, Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il francese è in crisi con la Yamaha M1 e non riesce a performare come vorrebbe.

Al contrario, invece, lo spagnolo è stato frenato dall’ennesimo infortunio ad inizio stagione. La rottura del primo metacarpo della mano destra ha portato il centauro a saltare tre weekend. Nelle due gare disputate, invece, è finito al tappeto. Così si spiegano i 12 punti in graduatoria, ottenuti nelle SR di Portimao e Le Mans. Tutti vorranno rifarsi in Italia, ma andiamo a scoprire il tracciato.

MotoGP, ecco gli orari del Mugello

La pista è lunga 5245 m, e si snoda attraverso 15 curve. L’autodromo toscano è noto anche per aver ospitato importanti eventi sportivi. Sede di arrivo di tappa in due edizioni del Giro d’Italia, nel 1977 e nel 2007, ha ospitato per la prima volta anche un GP di Formula 1, nel 2020, in occasione della festa della Rossa. Si festeggeranno, infatti, i 1000 GP della storia della Scuderia modenese.

Sul lungo rettilineo del traguardo la Ducati volerà. E’ difficile, considerata la top speed ma anche l’agilità della Desmosedici GP23, trovare un singolo tracciato sul quale la Rossa non sarà favorita nel 2023. Lo scorso anno dominò Francesco Bagnaia in MotoGP, Pedro Acosta in Moto2, Sergio García in Moto3, Dominique Aegerter e Matteo Ferrari nelle due gare della MotoE. Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP del Mugello su SKY e TV8

Venerdì 9 giugno

Prove libere 1

Moto3 08:55

Moto2 09:50

MotoGP 10:45

Prove libere 2

Moto3 13:15

Moto2 14:05

Moto2 15:00

Sabato 10 giugno

Prove libere 3

Moto3 08:45

Moto2 09:25

MotoGP 10:10

Qualifiche

Moto3 12:50

Moto2 13:45

MotoGP 10:50

Sprint Race

MotoGP 15:00

Domenica 11 giugno

Warm-up

MotoGP 09:45

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:15

MotoGP 14:00

Diretta su TV8 della Sprint Race e del Gran Premio.