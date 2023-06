Lamborghini, incidente drammatico: la supercar finisce nel burrone

Gli incidenti al volante di supercar dalla potenza bruta come la Lamborghini sono all’ordine del giorno. Ecco cosa è successo in California.

Sempre più spesso siamo soliti raccontarvi di crash clamorosi a bordo di auto sportive. Il nostro obiettivo è quello di mettervi in allerta sui possibili risvolti drammatici che possono accadere quando, senza particolari capacità, ci si crede dei veri campioni delle quattro ruote.

Forse dando uno sguardo alle scorribande dei piloti impegnati nel Motorsport alcuni privilegiati acquirenti hanno comprato dei bolidi per emularli. La realtà delle strade, però, è molto diversa rispetto a quanto accade negli autodromi. Un errore in pista si paga in termini di punti, ma vi sono guardrail e sistemi di sicurezza che consentono di evitare il peggio. Persino i tracciati cittadini sono modificati e allestiti con barriere e protezioni varie per evitare quello che osserverete in basso.

Per guidare con destrezza un bolide come una Lamborghini occorrono anni di esperienza. Non a caso sono organizzati dei corsi con piloti pro che cercano di instradare i neofiti verso l’apprendimento corretto delle tecniche per spingere al massimo il proprio bolide. In certi casi sarebbe meglio, proprio per evitare spiacevoli sorprese, avere quel briciolo di umiltà che permette di evitare disastri. Oltre a mettere a repentaglio la propria vita, questi spavaldi “stunt-man” rischiano di mettere a rischio la vita degli altri.

Basta poco e un’altra vettura può trovarsi coinvolta in un crash fatale. Stesso discorso vale per i pedoni. Per questo motivo vi suggeriamo di tenere sempre gli occhi aperti ed evitare di esporvi per un video in più sui vostri telefonini. In questo caso lo scenario è quello tipico di una strada scenografica di Hollywood che affaccia sulle colline. Il pericolo in caso di errore? Finire direttamente nella zona downtown.

L’incidente della Lamborghini Huracan

La Huracan è una scheggia con il suo V8 da 5,2 litri aspirato. Nel corso del tempo sono state elaborate diverse varianti: la LP 610-4 Spyder, la LP580-2 con 580 cavalli, capace di raggiungere una top speed di 318 km/h. La LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con un peso di 40 kg in meno, hanno la bellezza di 640 cavalli, essendo una versione estrema.

Presente l’ALA, acronimo di Aerodinamica Lamborghini Attiva, sistema all’avanguardia per gestire l’aerodinamica attiva. Il consumo ed emissioni combinato: 14,3 l/100km (WLTP); Emissioni di CO2 combinate: 357 g/km (WLTP). La Huracan viaggia su pneumatici Pirelli P Zero Corsa che assicurano una tenuta da sballo. L’auto si adatta molto alle capacità del guidatore, nel senso che è possibile spingere al massimo in pista o godersi il panorama sulle strade di tutti i giorni.

La Lamborghini ha reso la “piccola” Huracan più domabile possibile per persone sagge. L’intelligenza, però, non è inclusa nel prezzo della Lambo. Non a caso sulla pagina Instagram di Supercar.fails, è spesso protagonista di incidenti clamorosi. In questo caso l’automobilista a bordo della vettura italiana ha rischiato di fare una pessima fine. L’auto ha quasi spiccato il volo, finendo nel burrone, oltre i guardrail. Per sua fortuna si è fermata giusta in tempo per essere recuperata. Questa storia avrebbe potuto finire molto peggio.