Valentino Rossi ed il triste annuncio: ecco cosa è accaduto al “Dottore”

Per Valentino Rossi è arrivata una brutta notizia, che riguarda uno dei luoghi più importanti della sua vita. Cosa è accaduto.

Week-end molto impegnativo quello che sta vivendo Valentino Rossi, dal momento che è impegnato nella 1000 km del Paul Ricard del Fanatec GT World Challenge. Si tratta del secondo appuntamento stagionale per ciò che riguarda la serie endurance, che era partita poco più di un mese fa a Monza.

Tuttavia, il “Dottore” ha corso anche la prima gara della serie Sprint, che ha preso il via in quel di Brands Hatch a metà maggio, e nella quale è arrivata un’enorme gioia. In Gara 2, infatti, il pilota di Tavullia ha colto il primo podio in questo campionato, chiudendo secondo sulla BMW M4 GT3 #46 del team WRT, in coppia con Maxime Martin.

Assieme a loro, per la serie endurance, c’è in macchina anche l’esperto Augusto Farfus, legato da circa vent’anni alla casa di Monaco di Baviera. La tappa di Le Castellet è la prova generale in vista della 24 ore di Spa-Francorchamps, ricordando che Valentino Rossi, il prossimo week-end, farà il proprio debutto sul tracciato di Le Mans.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale sarà protagonista della “Road to Le Mans”, una gara di contorno alla storica 24 ore che si terrà nella mattinata che precede l’inizio della maratona francese, e guiderà la stessa auto che usa nel Fanatec. Il suo sogno, come ben noto, è proprio quello di prendere parte alla 24 ore, ed è probabile che sarà in lizza per farlo già l’anno prossimo, quando la BMW schiererà in classe regina, la Hypercar, la M Hybrid V8 LMDh.

Valentino Rossi, ecco cosa è successo al Ranch

Per Valentino Rossi non ci sono solo buone notizie in questo periodo, visto che lui vive in una terra che in queste ultime settimane è stata colpita dall’alluvione. Infatti, il “Dottore” risiede a Tavullia, anche se, per sua stessa ammissione, nel paese marchigiano ci sono stati meno danni rispetto ad altre zone, trovandosi in collina ed essendo più riparato.

La leggenda delle due ruote sa benissimo cosa significa questo tipo di tragedie, ed anche suo fratello Luca Marini ha passato un bello spavento, visto che la sua auto, con al volante la futura moglie Marta Vincenzi, sta per essere trascinata via dalla furia delle acque, anche se tutto si è poi risolto.

Valentino Rossi ha concesso un’intervista a “SKY Sport“, parlando di quella che è la situazione dalle sue parti, ed annunciando che c’è stato qualche danno anche presso il Ranch di Tavullia. La situazione, per fortuna, non è così grave come in altri casi, ma c’è stata tanta paura.

Ecco le sue parole: “Dalle mie parti è accaduto qualcosa di terribile, con tanta gente che ha perso tutto. Devo dire che è stata davvero difficile, mentre noi a Tavullia siamo stati più fortunati visto che ci troviamo in collina. Comunque, abbiamo avuto alcuni danni al nostro Ranch, c’è stato qualche smottamento e dei problemi alla strada. Mando sinceramente un grande abbraccio a tutti coloro che sono in difficoltà in questo momento“.