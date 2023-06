Che auto ha John Elkann? Il Presidente della Ferrari stupisce tutti

L’attuale Presidente John Elkann ha scelto, di recente, un modello molto speciale per arricchire il suo parco auto.

Il numero 1 della casa modenese non avrebbe potuto non avere una Ferrari all’interno del suo garage, sebbene la scelta non è usuale, o meglio in linea con i valori storici del marchio. Da quando l’erede designato di Gianni Agnelli ha preso le redini della “Rossa”, i risultati sportivi sono stati al di sotto delle aspettative, ma i fatturati sono schizzati alle stelle.

Il merito va dato a tutti gli uomini e le donne che, con il loro duro lavoro, rendono grande il marchio modenese nel mondo. Le idee, però, stanno iniziando a collidere con un mondo che viaggia sull’onda dei trend. Per questo motivo è stato lanciato un SUV, o sarebbe meglio definirlo un FUV. Non c’è altra spiegazione logica che possa aver portato un brand solido e florido come quel del Cavallino ad uniformarsi a tutti gli altri.

La Purosangue, certamente, ha provato a discostarsi più possibile dai competitor nostrani e stranieri, ma rimane un’auto a ruote alte, concepita per rispondere alla moda dilagante dei mastodontici SUV di lusso. Il tutto è stato impacchettato in un modo che potesse rendere godibile il prodotto anche per coloro che sono amanti delle auto sportive e dei motori V12. Certo un purista non sceglierà mai una vettura di questo tipo.

La decisione spiazzante di John Elkann

Il Presidente della Ferrari potrebbe avere qualsiasi Ferrari. Da quelle storiche a quelle ibride sportive ultramoderne, ma ha optato per la comoda Purosangue. E’ pure vero che gli anni migliori sono passati anche per lui e le esigenze di spazio avranno condizionato la sua scelta, ma la casa di automobili sportive più blasonate al mondo ha il Presidente che viaggia su uno Sport Utility Vehicle.

L’obiettivo a Maranello era quello di creare un mix tra un’auto perfetta per ogni superfice e una grossa GT. Il risultato estetico ha diviso la platea. C’è chi la paragona ad un SUV Mazda in salsa italiana e chi la considera un autentico capolavoro. A volte la verità sta nel mezzo, e da una parta l’auto ha caratteristiche e performance da vera Ferrari, mentre dall’altra presenta dei limiti deludenti.

La Purosangue, scelta da John Elkann, ha richiesto un lavoro impressionante per limitare il peso sulla bilancia. Missione compiuta? Solo in parte perché un Enzo Ferrari avrebbe avuto una reazione poco positiva all’idea di una Ferrari di oltre due tonnellate. Sono stati adottati materiali leggeri alto-resistenziali. Il cofano in alluminio e il tetto in fibra di carbonio sono stati realizzati con l’obiettivo per avere un centro di gravità il più basso possibile.

Sotto il cofano c’è un 6.5 V12, aspirato con bancate a 65° che rappresenta un mix di alcuni elementi tecnici della 812 e di altre Ferrari con una tecnologia derivata dal know-how in Formula 1. Il motore F140IA regala 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri, con l’80% della coppia già disponibile a 2.100 giri. Il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti è un capolavoro, ereditando la tecnologia della GTC4Lusso. Il listino parte da 390.000 euro con 7 anni di garanzia. Un’auto di lusso per pochi.