Fedez prova la sua nuova Ferrari, ma non la sa guidare: il video fa il giro del mondo

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di festeggiare i loro traguardi professionali con l’acquisto di una Ferrari da sballo.

Una cosa è avere le possibilità economiche per permettersi una Ferrari, un’altra è saperla guidare. Oggi le auto di Maranello, come capirete in questo articolo, sono un concentrato di tecnologia estrema. Occorre conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici, prima di immettersi alla guida. Il rischio? Combinare un disastro o, in alcuni casi, non riuscire nemmeno ad uscire facilmente dal garage.

Chi si avvicina all’acquisto di una vettura da sogno come una SF90 Stradale dovrebbe avere anche una passione sconfinata. Non si tratta di una banale sportiva, ma di un mostro da 1000 CV totali. Entrando nell’abitacolo vi renderete conto che si tratta di un’auto diversa da tutte le altre. Persino metterla in moto non è una operazione semplice, se non si conoscono nel dettaglio le moderne tecnologie.

Determinate auto sono pensate per estrarre le massime performance in pista. Non si tratta di veicoli adatti alla guida su strada, o meglio la casa modenese li ha resi “guidabili” anche sulle vie di tutti i giorni, ma Milano non rappresenta il suo campo di battaglia ideale. Per Fedez il problema non è stato quello di girare tra le vie del centro, ma comprendere come, prima di tutto, far funzionare il mezzo ed uscire dal suo esclusivo box.

La Ferrari di Fedez

Per farsi notare la Ferrari rappresenta, al meglio, l’auto perfetta “per chi vuole essere qualcuno”, parafrasando Frank Sinatra. La SF90 Stradale è stata svelata in occasione dell’anniversario n.90 della nascita della Scuderia, avvenuta nel 1929. In quell’annata la casa modenese celebrò l’evento con il lancio anche della monoposto SF90 in Formula 1. Proprio come la monoposto, sotto il cofano è presente un motore ibrido.

In questo caso un’unità elettrica MGU-K abbinata all’ERS permette il raggiungimento di 1000 cavalli. La SF90 Stradale scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h viene coperto in meno di 7 secondi. La velocità massima è di 340 km/h. Un bolide clamoroso che, grazie al nuovo manettino, permette di girare nella modalità elettrica eDrive, Hybrid con un l’accensione del motore termico solo se necessario, Performance con motore termico a pieno regime, e Qualify con la combinazione tra il V8 turbo da 780 cavalli e i tre motori elettrici per un totale di 220 CV (162 kW).

Con 1000 cavalli complessivi la SF90 Stradale è entrata di diritto nella storia Cavallino per la sua potenza clamorosa. La vettura può viaggiare sino a 25 km alla velocità massima di 135 km/h. Naturalmente chi acquista un bolide di tale portata lo fa con lo scopo di divertirsi, grazie alla parte termina. Dopo un piccolo scherzo al cantante lombardo, Chiara Ferragni ha ripreso suo marito entrare nell’auto, non senza delle difficoltà, per quanto concerne l’attacco delle cinture di sicurezza.

L’auto in modalità elettrica non infiamma con il solito rombo, ma a rendere divertente la scena è l’apertura dei tappi per il rifornimento. L’influencer ha scherzato con il coniuge, pensando alle orecchie di topolino. Fedez, finalmente, ha potuto sgasare un po’ per Milano e vi lasciamo alla sua reazione. Il rapper è sembrato molto meno divertito della moglie che si è fatta un bel viaggetto, lato passeggero.