Leclerc vuole dimenticare Monaco: gesto da brividi e messaggio ai tifosi

Dopo il deludente risultato registrato sulle stradine del Principato, Charles Leclerc vuole invertire la rotta sul tracciato di Montmelò. Ecco cosa ha dichiarato.

Charles Leclerc ha il bisogno impellente di archiviare il suo GP di casa. Dopo tante delusioni avute in passato, CL16 aspettava con ansia il 2023 per poter lottare per la vittoria a Monaco, ma non è riuscito a strappare neanche un podio. A sorpresa, alle spalle di Max Verstappen e Fernando Alonso, è salito sul terzo gradino del podio Esteban Ocon.

Il francese dell’Alpine ha sfruttato alla grande l’occasione che gli è stata concessa, proprio per un errore grossolano del team Ferrari in qualifica. Charles si era classificato terzo, ma ha subito una penalità pesante di 3 posizioni per un impeding nei confronti di Lando Norris. Scattato sesto è arrivato nella stessa posizione, non riuscendo a trovare il ritmo giusto né sull’asciutto né sul bagnato. Per la Scuderia si è concluso un weekend da incubo con l’ottavo posto di Sainz.

Dopo la tappa di casa per Charles, nel weekend si correrà nella tana del compagno di squadra. Il circus volerà in Spagna dove il tifo sarà diviso tra il madrileno e Fernando Alonso, autore di un inizio di stagione da favola. La Rossa, grazie agli aggiornamento, conta di fare dei passi avanti notevoli in termini di competitività, provando a strappare un risultato positivo.

Questo è l’obiettivo anche di Charles Leclerc che, sin qui, si è tolto solo la piccola soddisfazione in Azerbaijan. Per il resto la sua stagione è stato un calvario, tra problemi tecnici, svarioni strategici ed errori personali. In classifica CL16 occupa la settima posizione, a 6 punti dal teammate. Il leader Max Verstappen ha già 102 punti di vantaggio sul monegasco.

La reazione di Leclerc

Charles, nelle ultime ore, ha già molto fatto parlare di sé per un gesto bellissimo, compiuto per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Il monegasco ha deciso di mettere all’asta lo speciale kit con il casco, la tuta, le scarpe, i guanti e la maglia del suo GP di casa. L’appuntamento imolese è stato, purtroppo, cancellato. I danni sono stati sensibili sul piano economico. Il driver vuole dare il suo contributo. Un gesto da brividi che mette in risalto l’animo del venticinquenne.

L’asta chiudere il prossimo 6 giugno. Considerato il valore del kit si potrebbe ottenere molti soldi. In questa delicata fase c’è bisogno di tutto l’apporto possibile. Leclerc si è così unito all’iniziativa benefica della Ferrari e della Formula 1. “Spero che riusciremo a raccogliere quanto più denaro possibile per le persone che ne hanno davvero bisogno in questo momento difficile”, ha annunciato attraverso i suoi canale social.

Tornando alla pista, per la Ferrari non si prevede un GP agevole. Barcellona mette in risalto le caratteristiche delle auto, facendo emergere i punti deboli e quelli migliori. Di conseguenza ad essere favorita sarà la RB19, mentre la Rossa dovrà vedersela con Mercedes ed Aston Martin. Le vetture gireranno sul layout in uso fino al 2006, senza più impiegare la chicane nel terzo settore.