Sainz fa sognare i tifosi Ferrari: arrivano le prime “rivelazioni” sugli aggiornamenti

Carlos Sainz ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Spagna, sua gara di casa. Ecco cosa ha dichiarato l’iberico.

Per Carlos Sainz è finalmente arrivato il Gran Premio di Spagna, ovvero l’evento casalingo per lui ed anche per Fernando Alonso. Si tratterà del terzo anno per il figlio del due volte campione del mondo rally a Barcellona al volante della Ferrari, e c’è da dire che fino ad oggi non sono arrivate grandi gioie da queste parti.

Il miglior risultato è stato il quarto posto dello scorso anno, ottenuto all’interno di un week-end assolutamente anonimo. Infatti, in qualifica ottenne il terzo tempo, ben lontano dal compagno di squadra Charles Leclerc, il quale mise a referto la pole position. In gara, sbagliò la partenza e commise anche un errore alla quarta curva, perdendo diverso terreno.

La quarta piazza finale fu frutto soltanto del ritiro del suo compagno di squadra e di un problema tecnico che colpì la Mercedes di Lewis Hamilton, altrimenti avrebbe chiuso sesto. Sainz non sta certo impressionando in questo 2023 in quanto a prestazioni, con il podio che gli manca dalla terza piazza del GP del Brasile dello scorso anno.

Carlitos continua a commettere una serie imbarazzante di errori, ed anche a Monte-Carlo ha gettato al vento la lotta per il podio per via della leggerezza commessa sotto la pioggia. Da parte sua serve un netto cambio di passo, perché al momento non si sta dimostrando un pilota adatto al blasone della Ferrari.

Sainz, ecco le sue parole in conferenza stampa

Essendo il suo Gran Premio di casa, Carlos Sainz non poteva non essere tra i protagonisti della conferenza stampa nel paddock di Barcellona, pista sulla quale la Ferrari porterà alcuni aggiornamenti sulla SF-23. Carlitos è sembrato molto ottimista, augurandosi che ci saranno passi in avanti.

Ecco le sue parole: “Quanto è speciale per me? Direi molto speciale come potete immaginare, sono molto contento di tornare a casa, è un circuito che in passato mi ha trattato molto bene. Sono al mio nono anno qui ed ho tanti bei ricordi, sin da quando ero un ragazzino e conobbi Fernando e Michael, vedendo la Ferrari in pista per la prima volta. Oggi sono un pilota della Rossa e posso lottare per podi e vittorie, questa sensazione mi fa sentire bene“.

Sainz ha poi parlato dei fan: “Se grazie ai tifosi guadagno qualcosa? Ciò mi mette di umore migliore quando corro in casa, faccio le cose con più interesse. Cerco di regalare un sorriso ai fan, sono qui per me e cercano di spingermi di più. La Spagna è il circuito in cui ho fatto più punti in carriera con Monaco ed Austin“.

Lo spagnolo si è poi espresso sugli aggiornamenti tecnici che arriveranno: “Quanto sarà competitiva la Ferrari? Portiamo degli aggiornamenti, ma quanto ci farà guadagnare non lo sappiamo, è una direzione nuova, che pensiamo possa rendere l’auto più guidabile e costante durante la gara. L’inizio di stagione non è stato facile, abbiamo sofferto e questo è il primo passo in una nuova direzione. Non ci cambierà la vita, è il primo passo di tanti altri che arriveranno“.