Patente, qual è il limite per il rinnovo? Ecco sino a che età puoi guidare

In Italia gli anziani sono molto tutelati. Dopo una vita intera spesa a lavorare, in molti casi, le leggi del Cds della strada sono molto permissive, ma fino a che punto? Ecco la verità sui rinnovi della patente.

La vecchiaia arriva per tutti, o meglio per coloro che hanno la fortuna di arrivarci. E’ un processo biologico che non si può evitare. Tutti noi invecchieremo, fino al punto che rischieremo di essere bussati da qualche giovane arrembante in strada che potrebbe ritenerci troppo lenti alla guida. Con buona pace di coloro che sperano di rimanere giovani per sempre o di ritardare quanto più è possibile la vecchiaia, si tratta di una fase della vita che va accettata.

Ciò che si può evitare, quindi, è solo un agonizzante decorso, rimanendo molto tempo fermi senza guidare. Ciò rappresenterebbe una cattiva abitudine per tutte le persone della terza età che vogliono rimanere attive. Il Codice Della Strada consente di poter rinnovare la patente a coloro che hanno superato gli 80 e persino i 90 ed oltre e possono condurre, in piena sicurezza, le loro automobili.

L’importanza degli anziani all’interno della nostra società è enorme, dato anche l’apporto nelle vesti di nonni e nonne. Quante volte avete visto fuori dalle scuole dei bambini salire sulle macchine dei nonnini? Ma fino a che punto la legge permette il rinnovo della patente agli anziani? Il rinnovo avviene ogni 10 anni, tuttavia superati gli ottant’anni si prevede che i controlli fisici, psichici e riguardanti le norme di guida vengano effettuati ogni due anni.

Il rinnovo della patente per gli anziani

Il Codice Della Strada presuppone che raggiunti gli ottant’anni si verifichino dei naturali tracolli psicofisici che possano limitare la possibilità di prestare attenzione alla guida, con conseguenti incidenti più o meno gravi. Dopo una tale soglia anagrafica è difficile conservare ad esempio una buona vista e ciò rappresenterebbe un pericolo per i pedoni oltre che per gli automobilisti.

Un altro fattore limitante è legato all’udito, con una stragrande maggioranza gli anziani che non sente più bene. Le patenti dall’A1 alla B consentono di guidare praticamente ogni tipo di mezzo sotto le tre tonnellate e mezzo di peso. Di conseguenza anche la tipologia di vettura rappresenta una forma di pericolo non indifferente. Considerata la condizione benestante di pensionati non è difficile vederli alla guida di super SUV di lusso.

Il Cds, però, non prevede i limiti per il rinnovo della patente. Se la salute vi consente di arrivare fino a 100 anni, ottenendo l’idoneità per tenervi stretta la patente, sarete perfettamente in norma per mettervi al volante della vostra auto.

Ci sono stati dei casi eclatanti nel nostro Paese come i signori Ranieri, in grado di rinnovare la patente a 100 anni. L’automobilista più anziano d’Italia è il signor Mario Bonetti, capace da oltre ottant’anni consecutivi di ricevere dei rinnovi con grande soddisfazione anche del medico che, regolarmente, lo visita.

Ci si può invecchiare presto o rimanere vispi e preparati anche alle sfide più ardue alla guida. Quindi la patente non potrà essere revocata finché sarete in grado di superare le prove per il rinnovo. il consiglio che possiamo darvi è quello di mantenervi sempre in attività, magari interessati al mondo delle quattro ruote e alle notizie che troverete sempre aggiornate sul nostro magazine.