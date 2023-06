La stampa distrugge la Ferrari: volano parole grosse sulla Rossa

La Ferrari ha fatto una brutta figura anche a Monaco, ed i nostri media non ci vanno leggeri. Ecco tutta la verità sulla situazione.



Il Gran Premio di Monaco doveva essere l’occasione d’oro della Ferrari, che invece lascia il Principato con la coda tra le gambe. Charles Leclerc chiude mestamente al sesto posto, mentre Carlos Sainz giunge ottavo dopo l’ennesima serie di errori, e vi assicuriamo che con quelle che ha combinato, è stato anche fortunato a tagliare il traguardo.

La SF-23 è stata la quinta forza a Monte-Carlo, dietro anche all’Alpine, strepitosa a chiudere sul podio con Esteban Ocon, che rompe l’egemonia dei tre top team sui gradini che tanto piacciono a coloro che vanno in pista. Maranello è ormai allo sbando più totale, con una vettura lenta, un team non all’altezza e dei piloti che iniziano a salire sul banco degli imputati.

Tranne che per il guizzo in qualifica con il quale ha sfiorato la pole position, Leclerc è stato una comparsa per tutto il week-end, con un ritmo non adeguato. Sainz ne ha combinate, al solito, più di Carlo in Francia, tamponando Ocon nelle prime fasi e risultando il primo a finire lungo quando stava iniziando a piovere, perdendo ogni velleità di podio.

La Ferrari ci ha poi messo del suo come sempre con le strategie, tenendo troppo a lungo fuori i piloti quando stava cadendo la pioggia, facendo balzare davanti le due Mercedes che, altrimenti, sarebbero state battibili nella logica di lotta per il terzo posto. Ormai è inutile nascondersi, in questo modo, non si può andare avanti.

Ferrari, durissimo il commento dei quotidiani italiani

La Ferrari fa sempre parlare di sé, e dopo la fine del Gran Premio di Monaco, sono arrivate molte critiche dalla stampa. Anche Carlo Vanzini, il commentatore ufficiale di “SKY Sport F1“, ha accusato la strategia sbagliata, ponendo l’accento sul passo lento delle Rosse in tutte le condizioni, bagnate o asciutto che fossero, mentre gli altri sono in grado sempre di fare balzi in avanti alla domenica, Mercedes su tutti.

Stefano Mancini, su “La Stampa“, ha sottolineato proprio questo aspetto, che indica le altre squadre come superiori alla domenica sulla SF-23, sia come passo che come squadra in generale, ponendo poi il dito nella piaga ricordando il disastro generale che c’è in classifica mondiale, dove Carlos Sainz e Charles Leclerc sono sempre più attardati.

Leo Turrini ha parlato di “Crisi d’identità“, scrivendo su “Il Resto del Carlino” della disfatta del Principato, sottolineando come ormai, in Ferrari, non funzioni più nulla, distruggendo le già poche speranze dei fan, che imperterriti continuano a seguire una squadra che non ha più alcun valore all’interno della F1 moderna, se escludiamo il blasone che la caratterizza.

Anche “Repubblica“, tramite le parole della giornalista Alessandra Reticò non ha fatto sconti alla Scuderia modenese, affermando che Monte-Carlo è il ritratto della stagione di questa squadra. Ormai, non c’è speranza neanche nelle novità che arriveranno a Barcellona, che con ogni probabilità saranno l’ennesimo flop a cui ormai siamo abituati.