Pecco Bagnaia entra nel mondo Disney: ecco cosa lo vedremo fare

Pecco Bagnaia sarà protagonista anche al cinema: La fame del campione del mondo della Ducati, oramai, non conosce limiti.

Se la Disney ti cerca, vuol dire che il tuo nome sta diventando sempre più popolare. Nuvola Rossa sarà uno dei protagonisti della versione italiana del film Elemental. La pellicola farà impazzire giovani e meno giovani dal prossimo 21 giugno. La vittoria del mondiale MotoGP, nel 2022, ha rappresentato per Bagnaia una straordinaria occasione di popolarità.

Il centauro della casa di Borgo Panigale è, sicuramente, uno dei principali artefici del successo in top class, insieme a Dall’Igna e i principali attori protagonisti della squadra. Pecco ha vinto il confronto diretto con Fabio Quartararo. Il torinese ha riscritto una pagina di storia, vincendo sulla moto italiana. L’ultimo a riuscirci era stato il mitico Giacomo Agostini in sella alla MV Augusta nella classe regina nel 1972. Il #63 ha riportato il titolo in Italia dopo i fasti targati Rossi.

A lasciare i fan senza parole sono state anche le quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di recuperare lo svantaggio dal francese della Yamaha. Nemmeno Casey Stoner dei tempi d’oro era riuscito in un tale risultato, dovendo anche a gestire la pressione e l’eredità del #46. Pecco è diventato l’erede naturale di Valentino Rossi, essendo cresciuto proprio nell’Academy del Dottore.

Nel 2023 sta dimostrando di avere dei lampi da vero fenomeno, ma anche la solita incostanza che ad inizio stagione aveva condizionato anche le precedenti due rincorse mondiali. Pecco Bagnaia è scivolato in tre occasioni nei primi 2 Gran Premio. A volte il #63, oggi numero 1 della griglia, non riesce a contenersi, come se non riuscisse ad accettare un risultato diverso dalla vittoria. Nonostante tutto è primo in graduatoria con un punto di vantaggio su Bezzecchi. La stagione è ancora molto lunga e può succedere di tutto.

Pecco Bagnaia al cinema

L’alfiere della Ducati interpreterà uno speciale cameo nella versione italiana del film Disney e Pixar Elemental. Nell’elemento Aria che, tra l’altro, riprende il soprannome di “Nuvola Rossa”, il centauro si è divertito. Si tratta di un lungometraggio originale che permetterà di avventurarvi nel mondo degli elementi: fuoco, acqua, terra e aria.

La storia dell’eroina Ember e del giovan Wade è entusiasmante. Le due anime contrapposte convivono in modo divertente, sviluppando una trama avvincente. Presente la voce di Valeria Romani e Stefano De Martino nei rispettivi personaggi. I due mettono in mostra le proprie emozioni, ma non saranno gli unici ad impreziosire la pellicola.

Presenti Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream p.g.a., mentre Pete Docter è stato selezionato nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura è opera di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. Thomas Newman è autore della colonna sonora. Se Pecco è il vostro pilota preferito non potrete perdervi la sua interpretazione.