FIAT, svelati gli interni della Nuova 600: è un tuffo nel futuro dell’automobile

La Nuova FIAT 600 è l’auto di cui si parla di più in questi giorni, ed i suoi interni sono stati svelati in anteprima. Ecco come sarà.

La FIAT si sta preparando al grande giorno, ovvero a ciò che succederà martedì 4 di luglio, tra poco più di un mese. Si tratta della data in cui verranno tolti i veli alla Nuova 600, anche se le sue forme sono ormai ben note a tutti, a causa dei diversi spoiler arrivati in questi ultimi giorni.

Il nuovo B-Suv del marchio di Torino è stato visto per la prima volta senza camuffature qualche settimana fa per le strade di Roma, ed in queste ultime ore siamo venuti a scoprire anche i suoi interni. Siamo sicuri che le forme di questa FIAT non vi lasceranno delusi, in attesa di vederla dal vivo.

FIAT, ecco gli interni della Nuova 600 in anteprima

In questi giorni, la FIAT Nuova 600 è stata protagonista in Liguria di quello che sembra essere uno spot pubblicitario, e non sono mancati gli scatti rubati che l’hanno mostrata da più angolazioni. Il nuovo Suv di Segmento B del marchio di Torino sarà ufficialmente presentato il prossimo 4 di luglio, per cui, ci sarà ancora da attendere poco più di un mese, ma ora c’è un’anticipazione piuttosto importante.

Infatti, in questi mesi si sono visti tantissimi render relativi alle possibili forme di questa vettura, anche per ciò che riguarda gli interni. La sorpresa è che lo spoiler ufficiale è arrivato non per mano di qualche paparazzo, anche perché avventurarsi all’interno del nuovo veicolo sarebbe stato quasi impossibile, ma dall’Amministratore Delegato della casa torinese, ovvero Olivier Francois.

Infatti, il grande manager ha pubblicato un paio di video sul suo profilo Instagram, che sono stati ripresi dal canale YouTube “Rons Rides“, le cui immagini sono state postate in basso. Il tutto è avvenuto presso Lerici, in Liguria, ovvero il luogo selezionato per girare gli spot pubblicitari di cui abbiamo fatto menzione in precedenza. I video realizzati dal CEO di casa FIAT sono stati effettuati direttamente dal posto di guida, con il francese che si è anceh brevemente inquadrato per confermare che ci fosse lui al volante.

Il cruscotto si può vedere molto chiaramente, così come anche il quadro strumenti ed il display centrale. La parte posta al centro della plancia ricorda parecchio quella della Jeep Avenger, cugina che fa parte anch’essa del gruppo Stellantis, e vettura con la quale la Nuova 600 ha in comune la struttura tecnica.

Sia lo schermo touchscreen che alcuni comandi appaiono identici, ma le parti poste ai lati della plancia mostrano varie differenze. Anche il quadro strumenti è ben diverso, ed ha una forma più arrotondata, che ricorda quello proposto sulla 500, mentre sul volante è difficile dare un giudizio.

Infatti, è ripreso solo parzialmente, ma da quello che si vede, appare quasi uguale a quello dell’Avenger. Per farvi un’idea, abbiamo qui postato il video di cui vi stavamo parlando, riguardo ad una vettura che ancora deve essere svelata, ma che interessa tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote.