Ferrari, arriva la dedica speciale al Napoli: mai vista una 458 così

Preparatevi ad osservare un modello di Ferrari unica nel suo genere. Per il terzo scudetto del Napoli è stata realizzata una 458 tutta azzurra.

La Ferrari 458 è stata prodotta dalla 2009 al 2015. E’ stata poi sostituita dalla Ferrari 488 GTB. La casa modenese lanciò 4 modelli diversi: Italia, Spider, Speciale (realizzata dal 2013) e Speciale A (versione spider della Speciale). Per l’epoca la vettura rappresentava il non plus ultra sul piano delle tecnologie e del design.

Ciascun elemento era stato spinto al massimo per generare carico aerodinamico e avere prestazioni da vera supercar. Rispetto al modello precedente, la F430, l’auto presentava una maggiore potenza. La due posti fu immessa sul mercato con un motore V8 da 4,5 litri. Fece scalpore la presentazione sul web, avvenuta il 28 luglio 2009, ma per gli addetti ai lavori e gli appassionati fu l’occasione di tastarla con mano alla 63ª edizione del Salone dell’automobile di Francoforte.

L’evoluzione tecnica non era relativa solo alla potenza del motore, ma grande attenzione fu posta sul peso. Il contenimento dei volumi aveva reso possibile un carico verticale di 140 chilogrammi a 200 km/h con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) pari a 0,33.

Il propulsore, invece, vantava un rapporto di compressione particolarmente elevato (12,5:1). Questo gioiello trovava la sua massima espressione di godimento con un cambio elettroidraulico a doppia frizione con 7 rapporti.

Il telaio, in lega d’alluminio, aveva tecnologie di derivazione spaziale, con sospensioni anteriori a triangoli sovrapposti e multilink per quelle posteriori. La tecnologia, maturata in F1, trovava spazio nella creazione anche di una unica centralina in grado di amministrare l’E-Diff (differenziale elettronico), il F1-Trac (sistema di trazione) e l’ABS. La 488 GTB il 30 marzo 2016 vinse il Red Dot Best of the Best.

Una Ferrari 458 dedicata agli azzurri

All’epoca per la creazione di un’auto così spettacolare la casa modenese chiese il supporto anche di Michael Schumacher. Il sette volte iridato diede il suo apporto nella messa a punto. Al tedesco piacque la guidabilità e le prestazioni da prima classe del mezzo. La 458 è dotata di cerchi da 20″ con pneumatici 235/35 all’anteriore e 295/35 al posteriore.

Lunga 4527 mm per 1937 mm, larga 1213 mm di altezza con un passo di 2650 mm, la 458 gode di 570 CV a 9.000 giri (con una potenza specifica di 127 CV/litro), con una coppia massima di 540 N·m a 6.000 giri/min (con coppia specifica di 120 N·m/litro).

La top speed è di 325 km/h. Da 0 a 100 km/h, invece, scatta in meno di 3,4 secondo. Una scheggia che ora, nelle vesti azzurre, apparirà più scattante del bomber Victor Osimhen.

La società partenopea ha vinto il terzo scudetto della sua storia, battendo tutte le formazioni della Seria A. A cinque gare dalla conclusione del campionato gli azzurri hanno potuto festeggiare il tanto agognato titolo. Sulla pagine IG auto play_solution ha fatto capolino una Ferrari tutta azzurra con lo scudo con il numero 3.

Una versione magnifica in onore della formazione allenata da Spalletti nel 2022/23. Ogni dettaglio è stato modificato per mettere in risalto la straordinaria impresa della squadra partenopea.