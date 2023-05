FIAT Panda speciale scudetto Napoli: la faccia di Spalletti dice tutto

Il mister del Napoli ha ricevuto un regalo molto speciale. La sua FIAT Panda è stata personalizzata dopo il conseguimento del terzo scudetto.

Si fa un gran parlare, nelle ultime ore, del futuro di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli sembrava convinto della possibilità di continuare la sua straordinaria impresa sotto l’ombra del Vesuvio. In questa annata la squadra partenopea ha sfatato un tabù che andava avanti da 33 anni.

Il tecnico toscano è stato determinante per la conquista del tanto agognato scudetto, unico trofeo italiano che mancava nella bacheca di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente aveva avuto un colloquio con allenatore in vista di un nuovo accordo contrattuale. Sembrava essere tutto appianato dopo una cena in un noto ristorante del capoluogo campano, ma le ultime notizie che giungono non lasciano sereni i tifosi.

Alcuni giornali hanno già parlato del passaggio del direttore sportivo Giuntoli alla Juventus con conseguente tentativo della Vecchia Signora di portare sulla panchina il tecnico campione d’Italia. Ad oggi non sembrano esserci le condizioni per un tale stravolgimento sebbene si siano già fatti i nomi di importanti allenatori tedeschi, come eventuali sostituti di Spalletti.

La Panda di Luciano Spalletti

Il tecnico toscano ha avuto un rapporto particolare con la sua amata utilitaria, a causa di un furto. Un anno fa la vettura era stata persino sottratta da alcuni malavitosi. Scherzando l’allenatore aveva parlato di “cavallo di ritorno” ma senza i compact disc di Pino Daniele non avrebbe rivoluto la sua precedente. Oggi la Panda nera del tecnico è più brillante che mai, grazie al lavoro svolto dall’artista partenopeo RaffoArt.

Le immagini sono diventate virali e il giornalista Alvino ha riproposto un’immagine sui social dell’allenatore nell’abitacolo della vettura con sotto la scritta sulle portiere “uomini forti, destini forti”. Il motto che ha ripetuto con grande determinazione nel corso di tutta l’annata è diventato uno stimolo extra per i calciatori del Napoli. In pochi avrebbero potuto immaginare il Napoli campione al termine di una stagione straordinaria, ma l’allenatore ci ha sempre creduto.

Felice e sorridente all’interno della sua Panda colorata d’azzurro con i simboli del Vesuvio e del terzo scudetto non ci appare un allenatore con in mano una valigia. Le cose possono cambiare velocemente nel calcio. Le certezze che aveva avuto in precedenza potrebbero essere state già stravolte. Ha portato a casa un risultato che già di per sé lo eleva ad un livello toccato in precedenza solo da due allenatori nella storia della società campana nel segno di Maradona.

In un certo qual modo Spalletti è già nella storia del club partenopeo, ma confermarsi a volte risulta anche più difficile di vincere a sorpresa. Dopo aver sfiorato il titolo in altre esperienze italiane, potrebbe essere tentato dall’idea esportare il suo credo dipinto sulla vettura nera della casa piemontese altrove. All’estero c’è chi lo accoglierebbe a braccia aperte, considerati i risultati straordinari della stagione 2022/23.

La società partenopea per ora dovrà gestire i rumor ancora per qualche settimana. A fine campionato, al massimo entro metà giugno, dovrebbe arrivare l’annuncio della separazione o del prosieguo del matrimonio insieme al tecnico di Certaldo. Per ora Spalletti si gode la sua magnifica Panda nera colorata sulle portiere d’azzurro.