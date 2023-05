SUV FIAT, ormai ci sono già le prime foto: sarà il più venduto in Italia? (VIDEO)

La FIAT, dopo tanta attesa, ha deciso di lanciarsi con convinzione nel lancio di un SUV. Entrerà in concorrenza con grandi brand, ma potrebbe fare il botto.

In Italia la FIAT ha un fascino particolare e basta poco per fare presa su quegli appassionati che attendevano da tempo un SUV. La casa torinese ha temporeggiato prima di scegliere di immettersi in un mercato sempre più affollato. Non solo alle nostre latitudini, ma più in generale in giro per il mondo, è scoppiata la moda dei B-SUV.

Per chi non può permettersi l’acquisto di un’auto a ruote alte di lusso, c’è l’opportunità di guidare vetture confortevoli, adatte per la città. Gli Sport Utility Vehicle sono perfetti per coloro che non vogliono rinunciare a qualche gita fuori porta e al comfort di un abitacolo spazioso. Con la crisi della Station Wagon i SUV sono diventati la prima scelta anche delle famiglie, oltre che di tantissimi giovani.

L’idea di guidare auto adatte a qualsiasi superficie, con le quali è possibile viaggiare e cimentarsi su neve o sabbia ha definitivamente convinto il marchio della famiglia Agnelli a proporre una vera e propria vettura a ruote alte. In passato la gamma aveva la piccola Sedici, la robusta Freemont e l’iconica 4X4 della Panda.

Ad eccezione della sola 500X, con un’altezza da terra superiore rispetto agli altri modelli della gamma, la FIAT sente la necessità di uniformarsi al mercato. Con la fusione del gruppo FCA con PSA è nato il potente brand Stellantis. Con una forza lavoro di 400.000 dipendenti il quarto costruttore al mondo può vantare 15 marchi di assoluto spessore.

Come è nato il SUV FIAT

Basandosi sul successo dei fuoristrada Jeep, Alfa Romeo, Maserati ed anche Opel e Peugeot i vertici della casa torinese hanno deciso di puntare su un B-SUV dalle caratteristiche simili a quelle di una Peugeot 2008 o di una Opel Mokka. Del resto in Sud America la FIAT ha conquistato un grande pubblico con il lancio della Pulse, caratterizzata da una carrozzeria di 4,09 m, soli 33 cm più di una Panda e 25 in meno di una 500X.

In Brasile questa tipologia di veicolo è molto usata e troverebbe spazio anche alle nostre latitudini. Per questo motivo la FIAT ha progettato la nuova 600 che, siamo certi, troverà un clamoroso riscontro di pubblico in Italia. I progetti della casa piemontese, però, non si esauriscono a questo SUV, ma dovrebbe arrivare anche una Panda a ruote alte.

La vettura dovrebbe essere realizzata nello stabilimento polacco di Tychy, basandosi sulla piattaforma CMP, ovvero quella della Jeep Avenger. I passaruota e le fiancate ricordano i modelli DS, sempre della famiglia Stellantis. Non mancherà lo spazio interno e una tecnologia all’avanguardia per convincere giovani e meno giovani all’acquisto della rivoluzionaria FIAT.

In futuro dovrebbe arrivare una versione elettrica, mentre al lancio si prevede un motore 1.2 PureTech da 100 cavalli a benzina oltre all’omologo ibrido. Come potete vedere nel video in alto del canale YouTube RonsRides l’auto ricorda molto le linee della 500X, ma ha deciso di riprendere il nome della storica vettura che negli anni ’50 ha motorizzato milioni di italiani.