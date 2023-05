F1, Verstappen svela il suo futuro: bordata ai suoi “vecchi” rivali

Max Verstappen ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano andare in netta controtendenza rispetto alle scelte di Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Max Verstappen sta riscrivendo i record storici della Formula 1. Il figlio d’arte di Jos non ha più bisogno di dimostrare di essere tra i migliori interpreti della storia del circus. Ha conquistato il suo primo mondiale in F1, detronizzando un fenomeno assoluto come Lewis Hamilton. Il vincitore di 103 Gran Premi, al di là delle polemiche per le decisioni finali di Masi, ha dovuto riconoscere il valore dell’avversario.

Per larghi tratti con una macchina inferiore nel 2021 l’olandese riuscì a vincere 10 gare. Nel ’22 si è superato con 15 trionfi, oltre a 2 Sprint Race. Si è trattato di un record assoluto perché nemmeno Michael Schumacher e Sebastian Vettel nei fasti con la Ferrari e la Red Bull Racing erano riusciti a conseguire un primato di tale portata, fermandosi a 13. Di sicuro i calendari dilatati di oggi permetteranno ulteriori record in futuro, ma il talento di Max è sotto gli occhi di tutti.

Sergio Perez, nonostante un buon inizio di stagione, sul lungo periodo non sembra poter dire la sua. I presupposti per un testa a testa come in occasione del duello tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton in Mercedes nel 2016 non sembrano esserci. I due alfieri della Red Bull Racing possono avvalersi, con orgoglio, di una vettura straordinaria nel 2023, una migliori della storia della categoria regina del Motorsport.

Potenzialmente Max potrebbe vincere con largo anticipo il mondiale 2023, ma anche i successivi due anni. Non sembrano, infatti, esserci i presupposti per un recupero repentino degli avversari. Sul piano anche generazionale il #33, oggi numero 1 della griglia, è il driver più completo. Non sarà il migliore sul giro secco, ma in gara ha la cattiveria e un passo che può essere assimilabile alla migliore versione del Kaiser Schumacher in Ferrari. Anzi non vorrebbe vincere facilmente.

Il proclamo di Ma Verstappen

L’olandese, a differenza di molti suoi colleghi, non si vede proiettato tutta la vita in pista. E’ fidanzato con Kelly Piquet, figlia del campione brasiliano Nelson, e vorrebbe costruirsi una famiglia. Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno concentrato tutti i loro sforzi sulla F1, mettendo da parte il concetto di una vita al di fuori del circus. Si è parlato addirittura dell’ipotesi di un prolungamento del sodalizio dell’asturiano con l’Aston Martin sino al 2026, quando il #14 avrà 45 anni.

Lewis Hamilton, dopo le voci di un passaggio alla Ferrari, avrebbe manifestato la volontà di firmare un nuovo accordo con la Mercedes. Sarà, probabilmente, in pista oltre i 40, mentre Max non ha nessuna intenzione di lanciarsi a quell’età anima e corpo in pista.

“In F1 a 40 anni? Sì, ma possibilmente sullo yacht a vedere la gara. Direi non in macchina, ma mai dire mai. Credo però che sarò in barca a bere qualcosa. Ho già molti progetti che voglio fare fuori dalla Formula 1, ma vedremo. Se dovessi continuare ad avere una monoposto competitiva, sarà molto difficile dire addio a questo sport”, ha ammesso ad AS il campione del mondo.