Vespa con il 40% di sconto, l’offerta è folle: stanno andando a ruba

La nuova Vespa non avrà l’iconicità dello stile retrò dei primi esemplari, ma è uno scooter moderno e comodissimo. Ecco a quanto è proposto.

Vi sono dei mezzi che sono delle vere e proprie icone per il made in Italy e che hanno aiutato la Piaggio a diventare una delle aziende più importanti in Italia. Il primo progetto della Vespa si deve all’ingegnere aeronautico Corradino d’Ascanio che concepì un nuovo modo di andare in moto.

Dal 1946 ad oggi sono stati prodotti oltre un centinaio di modelli, ma la tecnica e l’arte scientifica della prima Vespa hanno rappresentato il punto di forza delle generazioni successive. La Vespa è stata esposta come un cimelio nel MoMA di New York. Senza ricadere in nazionalismi estremi va riconosciuto il capolavoro che ha portato nel mondo un angolo di italianità.

Il giorno in cui Enrico Piaggio ammirò il primo modello progettato dall’ingegnere aeronautico gli ricordò il noto insetto e da lì è nato il nome del mezzo. La carrozzeria e il sound del motore, in effetti, rimandano alla forma di una Vespa. Scelto il nome, a quel punto, furono le caratteristiche tecniche a fare la differenza. Con una potenza di qualche cavallo e una velocità massima di 60 km/h la Vespa fece impazzire generazioni di giovani.

La nuova Vespa in offerta

Pratico, agile nel traffico e stiloso il mito di italiano riesce ancora oggi a fare breccia nel cuore degli appassionati. Il nuovo modello improntato su valori più eco ha impreziosito la gamma. Oltre alla variante full electric a 7200 euro, la GTS parte da 6.000 € con motore 125, mentre occorrono 7000 euro per quello 300. Basato sulle caratteristiche estetiche del vespone, con la scocca in acciaio di ampie dimensioni, ha fatto il debutto la nuova sospensione anteriore, pur conservando il tradizionale schema monobraccio.

La nuova Vespa garantisce una maggiore stabilità e un comfort di guida mai toccato prima. La gamma si è arricchita con 4 versioni. Le soluzioni hi-tech come il display TFT a colori, per la strumentazione nella versione super tech e il sistema keyless, rappresentano novità epocali. Da quando è stata lanciata la versione 100% elettrica, frutto della partnership tra il gruppo Piaggio è un’azienda specializzata nelle batterie, il listino è completo.

Grazie agli ecobonus l’acquisto della variante elettrica può essere ammortizzato. Previsto un contributo statale fino al 40% del prezzo di listino. Anche senza una rottamazione, iva esclusa, la Vespa alla spina sarà tua per 5.429 euro. Date una occhiata a come potrebbe essere il nuovo modello di Vespa concepito dal designer Tommaso D’amico.

La prima offerta è già ottima, ma in caso di rottamazione vi basterà un veicolo di proprietà o di un familiare convivente da almeno 12 mesi immatricolato in Italia Euro 0,1,2, 3 e la Vespa elettrica scenderà ad appena 4.839 €, iva esclusa. Si tratta di un’offerta sensazionale per una scelta smart che renderà i vostri viaggi più ecosostenibili. La batteria si ricarica in appena quattro ore e ha un’autonomia di 100 km.