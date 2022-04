Nuova Vespa? Ecco come potrebbe essere rivisitata (VIDEO)

Sul web il noto designer Tommaso D’Amico ha provato a rivedere in chiave moderna la Vespa, ancora oggi simbolo del Made in Italy.

Era il 29 marzo 1946 quando la Piaggio lanciava sul mercato uno dei prodotti italiani più iconici di sempre, simbolo dell’italianità e per tanto tempo anche uno status simbol: la Vespa. Uno scooter dalle linee morbide, progettato dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, non solo ha venduto milioni di modelli in tutto il mondo ma è diventato anche una vera e propria opera d’arte. E’ stata esposta infatti in più musei in Italia e all’estero, come nelle collezioni permanenti del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.

La Vespa è diventata negli anni l’oggetto del desiderio anche di tanti vip, merito anche delle tante pellicole che hanno visto protagonista questo motorino. Presentata ufficialmente a Roma, al campo da golf dell’Acquasanta, fu brevettata poi circa un mese dopo, il 23 aprile. E ancora oggi resiste alle mode, rimanendo incredibilmente sempre al passo coi tempi.

Vespa, ecco come sarebbe una versione iper-tech

Ancora oggi la Vespa continua a fare proseliti in tutto il mondo, con modelli esclusivi che escono ogni anno per arricchire una gamma già molto corposa, dallo stile inconfondibilmente retrò ma comunque al passo coi tempi, con tanta tecnologia a bordo. Tra le ultime novità presentate in queste settimane la versione firmata dal noto cantante Justin Bieber. Una Vespa Sprint dove domina il bianco, dalla carrozzeria ai cerchioni, con alcuni dettagli neri che in generale danno a questo modello un senso di dinamismo e la vitalità, proprio come è nella filosofia Piaggio.

Anche questa edizione speciale firmata dalla popstar si presenta nelle classiche motorizzazioni 50, 125 e 150cc, cilindrate che hanno fatto la storia di Vespa. Ma c’è chi ha anche provato a reinventare la Vespa in chiave ancor più moderna, cercando di staccarsi ma non solo dai modelli attuali. E a crearlo è un esperto di design di moto e auto come Tommaso D’Amico, che proprio sui suoi canali social ha pubblicato un teaser molto interessante dedicato allo scooter per eccellenza.

Spinto dal desiderio di vedere anche in Italia elaborazioni più futuristiche di alcune icone nostrane, ha deciso di usare una Vespa per renderla decisamente più spinta nelle forme e nella sostanza. La linea scelta ricalca per larghi tratti quella delle attuali Vespa, ma i particolari sono davvero molto interessanti. A partire dai fari anteriori e posteriori, oltre a un nuovo sellino dalla forma più delicata e avveniristico. Completamente rivisto anche lo scarico, così come la scocca.

“Lo studio non vuole assolutamente interferire con quanto la Piaggio produce con criterio da anni, il mio lavoro serve esclusivamente a dare un ulteriore valore e rilevanza all’idea Italiana – ha scritto D’Amico – per contrastare l’avvento di molti validi prodotti stranieri che anticipano quotidianamente il futuro”. E chissà che proprio la Piaggio non decida di ispirarsi a queste forme per il futuro.