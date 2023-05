Tina Turner, l’incredibile auto che in pochi conoscono: ecco che fine ha fatto

La notizia della morte di Tina Turner ha sconvolto il mondo dello spettacolo, e per chi ne era fan c’è la possibilità di un grande acquisto.

Il mondo dello spettacolo è sotto shock, perché all’età di 83 anni, è morta nelle scorse ore Tina Turner, venuta a mancare a Kusnacht, in Svizzera. Si trattava di una delle artiste più famose ed acclamate della scena del rock, e la sua scomparsa è stata una notizia durissima da accettare per tutti coloro che la conoscevano ed i fan.

Gli ultimi periodi della sua vita non sono affatto stati semplici, visto che è stata colpita da una gravissima malattia, che l’ha poi portata a spegnersi, ed anche da lutti familiari di un certo livello. Il 9 dicembre dello scorso anno, infatti, suo figlio Ronnie, di 62 anni, è morto nella sua casa di Los Angeles, dopo una lunga battaglia con il cancro.

Tina Turner è scomparsa nel pomeriggio del 24 maggio, e l’annuncio ufficiale è stato dato sul suo profilo Instagram. Una cosa di cui forse non tutti sono a conoscenza è la sua grande passione per il mondo delle quattro ruote, e per chi ne ha la possibilità, c’è ora in vendita un modello davvero unico che le è appartenuto.

Tina Turner, ecco la sua vecchia auto in vendita

Tina Turner aveva un patrimonio enorme, che gli ha consentito di assicurarsi tante splendide supercar. Per chi fosse interessato, c’è ora in vendita la splendida Lamborghini LM 002, un modello davvero curioso e fuori dagli schemi per le vetture del Toro a cui siamo abituati. L’auto è infatti dotata di cambio automatico ed è spinta da un motore V8, usato sulla Mercedes E500.

Il cambio automatico non era originale, dal momento che questo veicolo lo aveva automatico, ma fu modificato per richiesta specifica della cantante. Infatti, la patente di Tina Turner aveva una particolare patente, che le permetteva di guidare solamente vetture dotate di cambio automatico, e fu fatto un cambiamento epocale per accontentare le sue necessità. Venne cambiato il motore V12 Lamborghini da 444 cavalli assieme al cambio ZF manuale, passando al propulsore tedesco, che sprigionava comunque 326 cavalli.

L’esemplare è unico ed introvabile, ed a bordo è stato montato anche uno stereo Blaupunkt da 1.500 Watt con l’aggiunta di un subwoofer sotto ai sedili, ma anche una serie di specchi e luci optional, tutto su richiesta di questa speciale cliente, che era riuscita quasi a creare un palco nell’abitacolo di quest’auto.

La modifiche, all’epoca, costarono alla Turner ben 150.000 marchi tedeschi, per una spesa totale di 179.000 euro se la rapportiamo ai giorni nostri e con l’aggiunta del prezzo d’acquisto di questo modello. Siamo di fronte ad un’occasione d’oro, che ora può essere davvero vostra.

L’unicità della vettura, oltre al fatto di essere appartenuta ad una persona così importante, sta anche nel fatto che si tratta dell’unico fuoristrada mai prodotto dal marchio Lamborghini. Inoltre, è ovviamente anche la sola vettura della casa tedesca che monta un motore Mercedes, ed è bene che vi sbrighiate perché c’è già tanta gente intenzionata a portarsela a casa.