F1, Hamilton al posto di Sainz? La risposta dello spagnolo è da applausi

Carlos Sainz avrebbe dovuto avere un piede fuori dal Cavallino, stando all’esclusiva del DailyMail su Hamilton, ma le cose sono molto diverse dalla realtà.

Sono arrivati a Monaco i protagonisti del circus. I piloti di F1 hanno avuto il piacere di sedersi in conferenza e parlare, liberamente, ai media dopo una settimana molto tormentata. La squadra italiana, infatti, è stata sbattuta con un titolo bomba sul quotidiano inglese sopracitato con il chiaro obiettivo di mettere in mostra una trattativa con Hamilton che non è mai partita.

La Scuderia modenese avrebbe presentato, con il Presidente John Elkann in prima linea, una clamorosa offerta di 40 milioni di sterline all’anglocaraibico con l’obiettivo di convincerlo per il 2024. Una proposta che avrebbe dell’inverosimile, considerata la situazione attuale di Mercedes e Ferrari. La Rossa, infatti, è indietro sul piano tecnico e in classifica. Oltre al mito Ferrari, di cui Hamilton si è sempre discostato, sposando il progetto Mercedes, non vi sarebbe altro.

Del resto la Scuderia naviga in cattive acque da anni sul piano sportivo. L’ultimo mondiale risale al 2008 con la coppia Kimi Raikkonen e Felipe Massa, entrambi ritirati. Già questo è un chiaro segnale di quanto tempo sia passato dall’ultimo ciclo vittorioso. L’arrivo di Vasseur, naturalmente, non ha sconvolto gli equilibri. Attualmente la squadra latita in quarta posizione, senza avere un chiaro appiglio per uscire da questo pantano.

Le voci dell’arrivo di un fenomeno come Hamilton hanno scaldato il cuore di Charles Leclerc. Quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in tal senso. Nonostante l’età il nativo di Stevenage rimane uno dei migliori della storia della categoria regina del Motorsport. Dopo la pausa prolungata dall’alluvione in Emilia Romagna che ha cancellato l’appuntamento di Imola, la squadra di Maranello si è presentata a Monaco con entrambi i driver molto motivati.

La carica di Carlos Sainz

L’alfiere della Scuderia modenese ha fatto appello a tutto il suo buon senso prima di parlare della bomba emersa sulle colonne del DailyMail. “Ormai ci sto facendo l’abitudine: due settimane fa ero già in Audi, sette giorni fa Leclerc era in Mercedes e ora Lewis arriva a Maranello. Non mi concentro su queste chiacchiere, il mio obiettivo è dare il 100% con la Rossa”, ha ammesso ai media il figlio d’arte del Matador.

Negli ultimi giorni è stato protagonista anche nella partita benefica di calcio tra piloti e “All Star”, rimediando anche un leggero fastidio alla gamba destra. La sua presenza non è in dubbio. Gli obiettivi sono molto elevati per questa gara dove i fattori tecnici tendono ad annullarsi. “È un circuito dove il giro secco è molto importante. La nostra macchina funziona bene nel time-attack, per questo potrebbe essere un buon weekend per noi, potendo puntare al podio”, ha sancito il #55.

“E’ una pista che mi piace, ma alla fine è sempre la Red Bull la favorita. Non ho problemi dopo quanto accaduto nella partita di calcio a scopo benefico”, ha concluso il figlio d’arte del Matador. In questa stagione non è ancora salito sul podio e proverà a sfatare questo tabù a Monaco, come già accaduto in passato. Il madrileno crede in un possibile piazzamento nelle prime tre posizioni, ma i favoriti sono altri.