DS 9, il Model Year 2023 diventa sempre più premium: novità sconvolgenti

La berlina di casa DS cresce ancora, con dettagli sempre più esclusivi, tecnologia di ultima generazione e motori plug-in hybrid.

Arriva il Model Year 2023 di DS 9, berlina di lusso tutto stile e tecnologia del brand francese. Un upgrade sotto diversi punti di vista, sempre all’insegna dell’eleganza e dell’elettrificazione.

DS 9 MY 2023 è equipaggiata con il nuovo sistema multimediale DS Iris System, con interfaccia rivisitato, personalizzabile ed arricchito dal riconoscimento vocale Iris.

Il touchscreen è da 12″, in alta risoluzione, con comandi particolarmente intuitivi che permettono di accedere senza difficoltà a tutte le principali funzioni, compresa la navigazione connessa 3D.

DS Iris System per personalizzare la propria auto

Disponibile anche la visione 360° dell’auto, grazie a nuove fotocamere digitali sempre ad alta risoluzione.

DS Iris System è inoltre collegato all’app mobile My DS, consentendo così facendo di programmare il sistema di ventilazione dell’abitacolo ma anche le soste per ricaricare la batteria.

DS 9 MY 2023: il top di gamma è l’allestimento Opéra

DS 9 MY 2023 è disponibile in tre allestimenti diversi: Performance Line+, Rivoli+ e il nuovo Opéra. Quest’ultimo rappresenta l’autentico top di gamma, arricchito da una serie di dotazioni tecnologiche quali il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension, che permette alla vettura di modellarsi a qualsiasi imperfezione stradale e garantire ai passeggeri il miglior confort a bordo in tutte le situazioni.

Sempre l’allestimento Opéra mette a disposizione anche l’Extended Safety Pack con guida semi-autonoma, il DS Driver Attention Monitoring e il DS Night Vision. I rivestimenti interni sono in pelle Nappa, con i sedili impreziositi anche dal logo DS in rilievo sulla parte anteriore dei poggiatesta, lo stesso che troviamo anche sulla console centrale e sul cruscotto.

Disponibili anche le versioni Esprit de Voyage

Nella proposta di DS 9 MY 2023 troviamo anche la collezione Esprit de Voyage, caratterizzata da una raffinatezza ancora maggiore.

Interni chiari e sedili in pelle grigio perla, così come la consolle centrale, il cruscotto e il rivestimento del pannello porta.

Esternamente, nuovi cerchi Chambord da 19″ con finiture grigio opaco, mentre il modello E-Tense 4×4 360 mantiene i cerchi da 20″ Munich con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Motori plug-in hybrid da 250 e 360 CV

La proposta motori di DS 9 MY 2023 è interamente ibrida plug-in, con una doppia variante da 250 e 360 CV. Quest’ultima disponibile con trazione integrale.

La versione DS 9 MY 23 E-Tense 4×4 360 presenta un motore termico, 4 cilindri, da 200 cavalli associato a due motori elettrici, uno da 110 cavalli integrato nel cambio anteriore ed uno da 113 cavali che si sviluppa invece sull’asse posteriore.

La batteria è da 15,6 kWh, con una gestione avanzata di risparmio dell’energia. La velocità massima di DS 9 MY 23 E-Tense 4×4 360 è di 250 km/h, con la possibilità di raggiungere i 140 km/h in modalità zero emissioni. Lo 0-100 km/h viene fatto in 5,6 secondi.

L’autonomia in modalità elettrica è di 65 chilometri sul ciclo urbano e 62 chilometri in quello combinato. Il consumo medio dichiarato è di 1,5 l/100 km e le emissioni di CO 2 pari a 35 g/km.

L’altra versione, quella meno potente, la DS 9 E-Tense da 250 CV monta un motore PureTech benzina da 200 cavalli affiancato da un solo motore elettrico, in questo caso, da 110 cavalli. La batteria è sempre la stessa, da 15,6 kWh, ma l’autonomia in modalità zero emissioni sale fino a 85 chilometri sempre secondo il ciclo urbano.