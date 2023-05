FIAT stravolge il mercato? Il nuovo pick-up è una roba mai vista prima

La casa piemontese non si ferma più ed ha annunciato il lancio di un inedito pick-up, volendo fare la voce grossa anche segmento D. Ecco il nuovo FIAT Titano.

Continuano gli investimenti del marchio torinese rientrante nella famiglia Stellantis. L’ultima idea è quella di una robusta vettura a trazione integrale con un ampio bagagliaio posteriore aperto. I pick-up sono definiti anche “cassonati” per l’ampio spazio nella zona posteriore. Si tratta di autocarri leggeri che fungono da auto da lavoro grazie ad un cassone separato dalla cabina dei sedili.

La FIAT vuole avere un forte impatto sul mercato sudamericano, dove sono molto in voga questi veicoli. L’origine dei pick-up è molto datata e risale al 1913. Già negli anni ’30 i pick-up hanno iniziato a diffondersi oltreoceano, grazie alla praticità del “bed” posteriore, separato dal “cab”. La prima azienda a specializzarsi su tale segmento fu la Dodge Brothers Company. La Ford lanciò sul mercato il suo Model T nel 1925, facendo scuola.

Con Titano, la FIAT si prepara ad entrare in un segmento molto popolato. In oltre cento anni di storia tantissimi marchi hanno deciso di proporre la propria idea di pick-up. Sono stati lanciati modelli giapponesi, trovando un discreto successo nel continente asiatico, mentre in Europa la moda dei pick-up è abbastanza recente e riguarda solo alcune aree dove c’è bisogno di tanta sostanza.

In città, considerati gli ingombri, solo piuttosto scomodi. La FIAT, infatti, ha scelto di promuovere il pick-up Titano per il mercato sudamericano dove ci sarà una maggiore richiesta. Nel Vecchio Continente stanno spopolando i SUV di piccole e medie dimensioni, perfetti per le strade di tutti i giorni e qualche gita fuori porta. Lo stesso non può avvenire per i mastodontici pick-up che, nella nostra cultura, vengono inquadrati più come mezzi da lavoro.

Il pick-up della FIAT

I vertici della casa piemontese hanno deciso di differenziare i prodotti in base ai mercato. Per questo motivo, da anni, in Sud America si vendono molti modelli interessanti che non hanno trovato spazio nella gamma europea. Una Pulse, ad esempio, potrebbe fare faville anche alle nostre latitudini, ma in FIAT hanno scelto di promuovere il lancio della crossover 600.

In Brasile, intanto, si stanno già scaldando le mani, avendo lasciato intravedere i primi dettagli dell’auto. Nel video che vi proponiamo del canale YouTube Mahboub 1 potete farvi una idea chiara del design del pick-up. Una filiale brasiliana della casa piemontese ha messo in primo piano le caratteristiche del mezzo che dovrebbe avere un abitacolo spazioso con quarto porte. Già il nome è garanzia di robustezza, con un comfort che dovrebbe essere pari a quello di un SUV.

Il nuovo modello della gamma pick-up FIAT affianca in listino il compatto Strada e il ‘medio’ Toro, best seller in Sud America. “Nel video – spiega la nota riportata da Ansa – si possono vedere le linee della griglia frontale con il logo del marchio e la ‘Fiat Flag’, che evidenzia il riposizionamento in corso del marchio. Sono mostrati anche la silhouette laterale, a dimostrazione della sua robustezza, e la parte posteriore, con il nome Titano. A poco a poco, verranno svelati ulteriori dettagli”.