Fernando Alonso, pazza proposta a Verstappen: i tifosi sognano la coppia del secolo

E se Fernando Alonso corresse al fianco di Max Verstappen? Sarebbe il perfetto mix tra esperienza e velocità. Lo spagnolo ora ci crede davvero.

Alonso ha manifestato in più di un’occasione una profonda stima nei confronti di Max Verstappen. Il campione spagnolo rivede nel fenomeno di Hasselt qualcosa del suo stile di guida, oltre della sua personalità schietta che sta permettendo alla Red Bull Racing di dormire sogni tranquilli nelle ultime stagioni in classifica.

La squadra inglese dell’Aston Martin sta facendo rivivere una seconda giovinezza a Fernando Alonso. L’asturiano è convinto di poter conquistare una vittoria a distanza di 10 anni dall’ultima volta. Hai esordito sulla AMR23 con quattro podi in 5 Gran Premi, mancando il terzo gradino solo in Azerbaijan. Nonostante gli anni passino e non senza qualche rimpianto, Fernando sta attraversando uno dei periodi di forma migliore della sua carriera.

Si è subito trovato a suo agio al volante della wing car inglese, tuttavia le Red Bull Racing sono inavvicinabili. Max ha vinto in tre occasioni nel 2023, mentre Perez ha conquistato 2 GP su tracciati cittadini. La battaglia è ancora incerta tra i due alfieri del team austriaco, ma Max Verstappen parte con i favori del pronostico perchè ha già dimostrato di riuscire a gestire la pressione e di essere uno dei piloti più veloci del circus.

Il bicampione del mondo della RB ha nel mirino la terza corona iridata e, ragionando più ad ampio spettro, potrebbe anche conquistare 5 corone consecutive come Michael Schumacher, considerato il vantaggio tecnico della sua monoposto in questa nuova era ibrida. L’auto ad effetto suolo progettata dal gruppo di tecnici capitanato da Adrian Newey appare irrefrenabile.

La proposta di Fernando Alonso a Verstappen

In questo scenario quasi scontato della Formula 1, il campione del mondo della Red Bull Racing potrebbe essere tentato in futuro da altre esperienze. In più di un’occasione si è lamentato delle novità decise dai vertici del circus attuale. Si tratta di un pilota vecchia scuola, proprio come Fernando Alonso, che in carriera ha avuto la curiosità di cimentarsi sulle dune del deserto, passando alla sfida di Indianapolis sino alla conquista di due 24 ore di Le Mans.

Ad affascinare, in particolar modo, la coppia di bicampioni del mondo è proprio la classica sfida sull’iconico circuito De Le Sarthe, capace di rendere leggende tutti i suoi vincitori. Fernando Alonso vorrebbe riprovare il brivido della gara endurance più nota al mondo, gareggiando al fianco di Max Verstappen.

Si tratterebbe di una sfida che avvicinerebbe due dei più grandi campioni della storia della Formula 1 in un equipaggio che si andrebbe sicuramente a comporre di un altro elemento di altissimo profilo.

In un’intervista rilasciata a Racingnews365 lo spagnolo ha confessato: “In futuro, se si presenterà l’opportunità di fare Le Mans con Max, sicuramente! Siamo buoni amici e siamo sempre in contatto.

Mi piacerebbe gareggiare di nuovo a Le Mans, soprattutto se è con Max. Se poi consegni la vettura al tuo compagno di squadra, quando ti riposi, almeno sai che la tua macchina è in buone mani se i migliori piloti continuano a guidarla. Ne sarei onorato”. Verstappen non si farà sfuggire l’occasione in futuro.